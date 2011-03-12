نقش شهرداریها در توسعه فضای سبز کشور کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده با بیان این مطلب صبح شنبه در مراسم گرامیداشت روز منابع طبیعی، فرهنگسازی، پژوهش، آموزش و رسانه ها اظهار داشت: خودکفایی شهرداری ها و بار سنگین خدماتی این نهاد از جمله مسائل بسیار مهمی است که نقش این سازمان خدماتی را در ایجاد و توسعه فضای سبز در شهرهای مختلف کشور کمرنگ تر از هر روز نشان می دهد.

وی افزود: توسعه و ارتقای سرانه های فضای سبز از جمله اولویت هایی است که نیازمند توجه بیش از پیش سازمان های مختلف مرتبط با منابع طبیعی است.

این مسئول با اشاره به اینکه افزایش بلایای طبیعی نتیجه بی توجهی به منابع طبیعی است خاطر نشان کرد: تولید اکسیژن، جذب ذرات معلق در هوا، جذب صداهای ناهنجار و تلطیف هوا از جمله محاسن افزایش سرانه های فضای سبز در شهرها به شمار می رود که باید با استفاده از برنامه ریزی های مناسب بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

شهرداری به جای چمن کاری باید به توسعه درخت کاری بپردازد

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در ادامه سخنان خود بر نقش شهرداری ها بر افزایش و ارتقای سرانه فضای سبز تاکید کرد و گفت: شهرداری ها باید به جای توجه به چمن کاری در مناطق مختلف شهر به توسعه فضاهای مشجر اقدام کنند.

وی افزود: توجه به معماری منظر و استفاده از گونه های مختلف گیاهی از رشته های تخصصی دانشگاههای مطرح دنیاست که باید در کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

محمدی زاده تصریح کرد: توجه به منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست می تواند علاوه بر جلوگیری از تخریب های فراوان حاصل از بروز بلایای طبیعی نقشی اساسی بر دوری مردم از فضاهای خشک، خشن و بی روح شهرها و مناطق مختلف کشور داشته باشد.