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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

مقررات بازنگری شد؛

واگذاری صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول به دانشگاههای استانی

واگذاری صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول به دانشگاههای استانی

صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول جهت سفرهای علمی و زیارتی بر اساس مقررات بازنگری شده جدید در معاونت دانشجویی وزارت علوم به دانشگاههای منتخب استانها واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی وزارت علوم با هماهنگی مسئولان نظام وظیفه، فرایند فعلی صدور مجوز خروج دانشجویان مشمول را بازنگری کرد.

بر این اساس مقرر شد به منظور دستیابی به اهداف واگذاری برخی اختیارات به دانشگاهها، صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول جهت سفرهای علمی و زیارتی به دانشگاههای منتخب استانها واگذار شود.

از این رو موضوع تأیید مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول شاغل به تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی آن استان نیز به آن دانشگاه واگذار می شود.

بر اساس اعلام معاونت دانشجویی وزارت علوم، از ماه جاری کلیه امور مربوط به خروج موقت از کشور دانشجویان مشمول استان پس از تأیید دانشگاه منتخب استان مستقیما در نظام وظیفه استان محل تحصیل یا استان محل تولد دانشجو صورت می گیرد.

همچنین امور خروج از کشور دانشجویان بورسیه دوره دکتری وزارت علوم مانند سابق به صورت متمرکز در این وزارتخانه صورت می گیرد.

کد مطلب 1272374

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