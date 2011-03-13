انقلابیون عرب مراقب کودتاها باشند/ دموکراسی به ضرر اسرائیل است

"رجب الباسل" یک روزنامه نگار و تحلیلگر مصری در گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اسرائیل این روزها شاهد بروز تحولات و تغییرات عظیمی درکشورهای عربی هستیم در کجای این حوادث قرار دارد و آیا نمی توان گفت که اسرائیلی ها درحقیقت حاضر و غائب این تحولات هستند؟ اینگونه اظهار داشت: درباره موضع اسرائیل درقبال انقلاب های عربی برهیچ کس پوشیده نیست که این رژیم یکی از طرف هایی است که با شدت و حساسیت تمام روند این انقلاب ها را دنبال می کند.

این روزنامه نگار مصری درادامه افزود: دانی ایلون یکی از مقامات اسرائیلی گفت گروه های اسلامی ممکن است قدرت را از طریق انقلاب هایشان که خواستار دموکراسی هستند به دست بگیرند همین انقلابی که منجر به سقوط دو رژیم در مصر و تونس شد.این مقام اسرائیلی طی سفرش به بروکسل افزود: ترس ما از این است که گروه های مسلمان بتوانند مانند ایران و حماس درغزه و حزب الله در لبنان قدرت را در دست بگیرند.

رجب الباسل افزود: با این وجود امنیت اسرائیل به وجود رژیم های مستبدی مرتبط است که بتواند با این رژیم ها قراردادهایی مبنی بر حمایت از امنیت آن و بلکه همکاری علیه حقوق ملت فلسطین به امضا برساند.

همچنین این مسئله برهیچ کس پوشیده نیست که برخی از رژیم های عربی نقششان در حمایت امنیت اسرائیل به حمایت از موجودیت این رژیم اشغالگر تغییر یافت به گونه ای که شریان حیات را برای این رژیم با فروش نفت و گاز به اسرائیلی ها به نازلترین قیمت تضمین می کنند. بنابراین روی کارآمدن هر نظام دموکراتیکی که ملت آن را محاسبه و باید با شفافیت حمکرانی کند هرگز به نفع اسرائیل نخواهد بود.

وی درپاسخ به پرسشی درباره مصادره انقلاب های عربی از سوی غرب و در راس آن آمریکا افزود: تلاش غرب و به ویژه آمریکا برای مصادره انقلاب های عربی امری دور از انتظار نیست چرا که این انقلاب ها اصلا به نفع آمریکا و غرب نیست به گونه ای که در برابر ملتی قرار گرفت که طرفدار دموکراسی است و در برابر رژیم های دیکتاتوری قرار می گیرد. اما درهرحال مردم عرب مردمی با درک و شعور بالا و قوی هستند و نقش غرب و آمریکا را در حمایت از رژیم های مستبد و مفاسد آنان خوب دریافتند.

رجب الباسل همچنین درباره اینکه درحال حاضر وظیفه انقلابیون عرب چیست؟ گفت: بالطبع انقلاب درکشورهای عربی هنوز به مرحله پایانی نرسیده، بلکه انقلاب واقعی زمانی است که کاملا از رژیم سابق و عناصرش رها شوند و این موضوع به زمان نیاز دارد.

این روزنامه نگار مصری همچنین با اشاره به انقلاب اسلامی ایران افزود: انقلاب ایران از سال 1963 تا 1979 به طول انجامید تا اینکه سرانجام توانست رژیم شاه را درهم بکوبد و بعد از آنکه رهبران انقلابی زمام امور را به دست گرفتند ماهها و چند سالی طول کشید تا اهداف انقلاب به طور کامل محقق شود. وضعیت همه انقلاب های مردمی همین گون است اما مهم تلاش فراوان و عدم اعتماد به سرنگونی رئیس جمهور است که تنها جزئی از مجموعه رژیم سابق شمرده می شود ونه کل رژیم.

وی درپایان به انقلابیون کشورهای عربی هشدار داد تا با بیداری و هشیاری تمام مراقب باشند که گرفتار پدیده ضد انقلابی یا کودتا علیه انقلاب نشوند واین معضل می تواند به طرق مختلف که مهمترینش کشیده شدن به سوی موضوعات جانبی و فرعی است که توان انقلابیون را می گیرد و موجب به شکست کشیده شدن انقلاب می شود.