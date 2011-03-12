حالت فوق العاده در نیروگاه فوکوشیما/ فیجی هم در معرض سونامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پس از زلزله 8.9 ریشتری در ژاپن و وقوع بیش از 20 پس لرزه قوی جامعه بین الملل آمادگی خود را برای اعزام نیروهای امداد و کمک به زلزله زدگان اعلام کرد.

در پی زمین لرزه 8.9 ریشتری در ژاپن، 4 هشدار درباره احتمال وقوع سونامی در "فیجی" کشوری در اقیانوس آرام جنوبی و در 2 هزار کیلومتری جزیره شمالی زلاندنو مطرح شد.

همچنین شرکت برق توکیو (TEPCO) در گزارشی از نشت مواد رادیواکتیو در نیروگاه هسته ای شماره یک فوکوشیما خبر داد. خبر دیگر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی حالت فوق العاده در نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی ژاپن را تایید کرد.

خبر دیگر در نتیجه زمین لرزه ژاپن بیش از 215 هزار نفر آواره شدند. تلویزیون ژاپن از ساکنان منطقه نزدیک نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی خواست تا منطقه را ترک کنند.

همچنین پس از انفجار در این نیروگاه دهها هزار نفر به خارج از منطقه نزدیک نیروگاه منتقل شدند. در نتیجه این انفجار دیوارها و سقف نیروگاه هسته ای کاملا فرو ریخته که باعث زخمی شدن 4 نفر شده است.