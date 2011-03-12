کشف سیاه چاله ای شبیه به "چشم سایرون"

به گزارش خبرگزاری مهر، هابیتها و ارکها می توانند تنها در یک داستان تخیلی مثل "ارباب حلقه ها" نوشته "جی. آر. آر. تالکین" وجود داشته باشند اما ساختار یک سیاه چاله واقعی به گونه ای است که آن را شبیه به "چشم سایرون" کرده است.

این سیاه چاله عظیم در قلب یک کهکشان مارپیچ به نام NGC 4151 در فاصله 43 میلیون سال نوری از زمین قرار دارد.

دانشمندان ناسا با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط تلسکوپ فضایی پرتوهای ایکس چاندار، تلسکوپ "جاکوبس کاپتین" در جزایر قناری و تلسکوپ VLA در نیوزمکزیکو موفق شدند تصویری از این سیاه چاله عظیم تهیه کنند که نشان می دهد این جرم آسمانی ظاهری شبیه به "چشم سایرون" دارد.

در این تصویر، رنگهای آبی در طیف پرتوهای ایکس (تلسکوپ چاندار)، رنگ زرد در نور مرئی (تلسکوپ جاکوبس کاپتین)، رنگ قرمز در طیف امواج رادیویی (تلسکوپ VLA) گرفته شده اند.

براساس گزارش اسپیس، کهکشان NGC 4151 یکی از نزدیکترین کهکشانهایی است که محتوی یک سیاه چاله فعال است.

سیاه چاله ای شبیه به چشم سایرون در ارباب حلقه ها

چشم سایرون