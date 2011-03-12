مذاکره با سهراب پور برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد

دکتر سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این موضوع که در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر عضویت وی در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شده گفت: من خودم از این موضوع بی خبر هستم.

وی خاطرنشان کرد: صحبت کوتاهی از سوی یکی از افرادی که به طور مشترک هم در شورا عضویت دارد و هم در هیئت موسس دانشگاه آزاد با من شد اما عنوان شد که نباید شغل دولتی داشته باشم. اما من در حال حاضر قائم مقام بنیاد ملی نخبگان هستم و این شغل دولتی محسوب می شود.

سهراب پور افزود: گویا افرادی که می خواهند انتخاب شوند نباید شغل دولتی داشته باشند و پس از آن دیگر تماس خاصی با من گرفته نشد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: چون طبق قانون نباید فرد مورد نظر شغل دولتی داشته باشد من واجد شرایط نیستم چرا که اکنون شغل دولتی دارم. اگر قانون این است که باید شغل دولتی نداشته باشند چون من شغل مدیریتی دارم شامل من نمی شود.