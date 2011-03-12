صدا و سیمای گیلان با 12 هزار دقیقه برنامه به استقبال نوروز می رود

محسن نصر پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مرکز در ایام نوروز با برنامه های شاد و مفرح میهمان خانه های خوب استان خواهد بود.

وی اظهار داشت: جغرافیای سبز گیلان مجموعه ای بی بدیل از شاهکارها و مواهب خدادادی مانند دریای همیشه آبی خزر با کرانه های دل انگیز، جلگه ها، کوهپایه های جنگلی با گستره سبز شالیزارهای برنج، عطرخوش بوته های سبز چای، ییلاقات مصفا و رودخانه های زلال پرپیچ و خم، همجوار با کشورهای آسیای میانه، پناهگاه سادات علوی، وجود منطقه آزاد تجاری و صنعتی و سایر مناطق دیدنی که شاید خارج ازاین استان همه این بهشت چشم نواز را تنها بتوان در رویای شیرین تصور کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان ادامه داد: این مرکز با بهره گیری از این زیبایی های وصف ناپذیر با تهیه و تولید 12 هزار دقیقه برنامه و انعکاس آن از صدا، سیما و خبر حجم برنامه های متنوعی را نسبت به سال های قبل برای گردشگران، مسافران و بینندگان این استان در ایام نوروز فراهم آورده است.