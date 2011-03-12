تفرجگاه رود دره کن به ارتفاعات البرز متصل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی معاون امور مناطق در بازدید از پروژه ها و روند اجرای طرح استقبال از بهار در منطقه 22 ، با بیان این مطلب گفت : فاز اول رود دره کن به عنوان یکی از تفرجگاه های زیبای شهر تهران ، همزمان با تفرجگاه جنبی که در منطقه 5 واقع شده است ، در نیمه اول سال آتی به بهره برداری خواهد رسید.

وی رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ منابع طبیعی ، افزایش فضای سبز و فراهم کردن فضایی سالم و با طراوت برای زندگی شهروندان را مبنا و چارچوب اقدامات مدیریت شهری عنوان کرد و گفت : فاز دوم تفرجگاه روددره کن، از ضلع شمال بزرگراه شهید همت باحفظ نباتات موجود و کاشت فضای سبز ادامه یافته و به ارتفاعات البرز متصل می شود که علاوه بر افزایش سرانه های فضای سبز شهری و زیبایی های بصری ، محیط مناسبی برای پیاده روی و کوه نوردی شهروندان تهرانی فراهم می کند.

شریفی از دیگر پروژه های تفریحی در غرب تهران به دریاچه مصنوعی چیتگر و بوستان در حال احداث آبشار اشاره کرد و اظهار داشت که با بهره برداری از این امکانات ، علاوه بر تلطیف هوای شهر و افزایش سرانه فضای سبز ، امکانات جدیدی برای اوقات فراغت شهروندان ایجاد می شود.

معاون امور مناطق اظهار امیدواری کرد که مرکز بزرگ فرهنگی و اجتماعی « تنسیم » برای تقویت بنیه علمی و آموزشی جوانان و نوجوانان و پروژه های ارتباطی و شریانی 35 متری باغ گیاه شناسی ، ادامه بزرگراه شهید همت غربی ، تقاطع غیر همسطح شهید همت و آزادگان و ادامه بزرگراه حکیم و رسالت در سال 1390 مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.