"راهنمای نگارش علمی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوشته‌ای که در این کتاب، موردنظر است، نوشتة علمی است. در نوشته علمی، معمولاً نویسنده به نکته و مفهومی دست یافته است که قصد دارد آن را به مخاطب خود منتقل کند و مخاطب او کسی است که خواهان دسترسی به آن اطلاع است و توانایی درک آن را دارد.

خاصیت مطلب علمی، «خبری» بودن آن است؛ حال آنکه در بعضی متون دیگر مانند متون ادبی، قصد نویسنده تأثیرگذاری است نه اطلاع‌رسانی. البته متون خبری نیز انواعی دارند؛ برای مثال متون روزنامه‌ای نیز خبری هستند، ولی علمی نیستند.

ین کتاب در 190 صفحه و مبلغ 21500 ریال در اختیار دانشجویان و علاقه‌مندان قرار گرفته است.





