رکابزنان ایرانی به تور ایتالیا اعزام خواهند شد

مجید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بعد از تور بین المللی دوچرخهسواری کرمان اردوهای تیم ملی تعطیل و از 6 فروردینماه از سر گرفته خواهد شد. با تعطیلی اردوها، سرمربی تیم ملی هم به مرخصی رفته و در این تاریخ به ایران بازمیگردد.
وی افزود: البته این طور نیست که رکابزنان در این چند هفته رها شوند، بلکه آنها تمرینات خود را با برنامه در شهرهای خود دنبال خواهند کرد.
مدیر تیمهای ملی دوچرخهسواری کشورمان خاطرنشان کرد: طبق تقویم رکابزنان در اولین برنامه برون مرزی خود در سال 90، راهی تور بینالمللی ایتالیا میشوند که در رده سنی امید برگزار می شود. بلافاصله بعد از این مسابقات، لیگهای دوچرخهسواری آغاز میشود و ورزشکاران در کنار تمرینات داخلی در این رقابتها نیز شرکت میکنند.
وی ادامه داد: ما برنامه تمرین و مسابقه رکابزنان جاده رو را با باشگاهها تنظیم کردهایم به طوریکه هم اکنون دو تیم باشگاهی ایران در تور جلاجاه مالزی شرکت کردهاند.
ناصری شانس رکابزنان در کسب سهمیه المپیک را بالا دانست و گفت: برای کسب سهمیه المپیک در بخش جاده مشکل زیادی نداریم اما در بخش پیست باید در مسابقات بیشتری شرکت کنیم تا بتوانیم به امتیازات لازم برسیم.
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