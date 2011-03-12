مذاکره با روسیه و چین برای توسعه 4 میدان نفتی/ وضعیت ازسرگیری سوآپ نفت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت از سرگیری تجارت سوآپ نفت ایران با بیان اینکه با دستور وزیر نفت فعلا سوآپ نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر متوقف شده است، گفت: سوآپ نفت باید از نظر اقتصادی برای کشور منافع به همراه داشته باشد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه شرکت خارجی سوآپ کننده نفت باید نفت خود را در خلیج فارس به خریداران بین المللی تحویل دهد، تصریح کرد: به عبارت دیگر،در انجام عملیات سوآپ شرکت ملی نفت نباید فروشنده نفت سوآپ باشد و این در حالی است که در سالهای گذشته ایران باید علاوه بر نفت صادراتی خود نفت سواپ را هم در بازارهای بین المللی بازاریابی می کرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه برآوردهای اقتصادی نشان می دهد 5 تا 6 دلار به ازای هر بشکه هزینه مناسب و اقتصادی برای سوآپ نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می رود، اظهار داشت: در حال حاضر مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با برخی از شرکتهای خصوصی و خارجی در حال انجام است.

به گزارش مهر، با گذشت نزدیک به 13 سال از آغاز سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به خلیج فارس اخیرا با عدم تمدید قرارداد 4 شرکت خارجی، حجم سوآپ نفت خام ایران به صفر رسیده است.



بر این اساس، قرارداد سوآپ نفت خام چهار شرکت بین المللی سلکت انرژی تریدینگ، دراگون اویل امارات، ویتول سوئیس، کاسپین اویل دولوپمنت ایرلند در سالجاری میلادی توسط وزارت نفت تمدید نشده است و این شرکتها برای ادامه فعالیتهای نفتی در دریای خزر مذاکراتی را با روسیه و جمهوری آذربایجان آغاز کرده اند.

مشارکت 6 میلیارد دلاری چین در دو میدان نفتی

این عضو ستاد تدابیر اقتصادی وزارت نفت در خصوص وضعیت توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی توضیح داد: در حال حاضر شرکتهای پیمانکار چینی برای توسعه این میدان نفتی به تمامی تعهدات خود عمل کرده اند.

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر قراردادهای جداگانه ای برای توسعه میادین نفتی آزادگانشمالی و آزادگان جنوبی با شرکت های چینی امضا شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه پیمانکار طرح توسعه این دو میدان یک شرکت چینی است از این رو قرار است توسعه آزادگان شمالی و جنوبی به صورت یکپارچه توسعه یابد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا از ظرفیت پیمانکاران داخلی برای توسعه این دو میدان نفتی استفاده نمی شود، تبیین کرد: برای توسعه کامل این دومیدان بزرگ نفتی در مجموع به بیش از 6 میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری نیاز است که تامین این میزان منابع توسط پیمانکاران داخلی وجود ندارد.

قلعه بانی پیشتر با بیان اینکه هم اکنون مذاکرات با شرکتهای داخلی و خارجی در حال انجام است به مهر گفته بود: در مجموع برای توسعه این میدان در دو فاز پیش بینی تولید بیش از 600 هزار بشکه نفت شده است.



وی با یادآوری اینکه هم اکنون طرح جامع توسعه میدان مطابق با دو فاز توسعه ای تدوین شده است، اظهار کرده بود: در هر یک از این فازهای توسعه تولید 320 هزار بشکه نفت خام در روز هدف گذاری شده است.

در همین حال محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی وزیر نفت پیشتر با اشاره به مذاکره با چند شرکت داخلی و خارجی از جمله چین برای توسعه میدان آزادگان از افزایش تولید نفت در این میدان مشترک خبر داده و به مهر گفته بود: توسعه آزادگان تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.



به گزارش مهر، با گذشت بیش از سه سال از خروج اینپکس ژاپن از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، توسعه تنها 2 فاز از این میدان مشترک نفتی اجرایی شده است. البته با توسعه فازهای اول و دوم طرح تولید زودهنگام این میدان نفتی ظرفیت برداشت نفت از این حوزه مشترک به حدود 55 هزار بشکه در روز رسیده است.



توسعه این میدان مشترک نفتی توسط عراق با مشارکت کنسرسیوم پتروناس مالزی، شرکت انگلیسی - هلندی شل و هالیبتون آمریکا برای تولید 1.6 تا 1.7 میلیون بشکه در روز آغاز شده است.



اولین چاه میدان نفتی آزادگان در سال 1355 شمسی حفر شد اما این میدان با حفر دومین چاه در سال 1378 کشف شد. در شرایط فعلی میدان آزادگان به عنوان بزرگترین اکتشاف میدان نفتی جهان در 30 سال گذشته از ذخیره نفت درجای بیش از 42 میلیارد بشکه برخوردار است.



این میدان مشترک نفتی با مجنون عراق در 83 کیلومتری جنوب غربی اهواز قرار دارد که با احتساب بخش شمالی و جنوبی وسعت آن به بیش از 900 کیلومتر می رسد.

آمادگی برای عرضه بورسی نفت تا 12 فروردین

به گزارش مهر قلعه بانی همچنین در رابطه با برنامه زمانبندی عرضه نفت خام به بورس گفت: در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران آمادگی خود را برای عرضه نفت به بورس اعلام کرده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه پیش بینی می شود تا 12 فروردین ماه سال آینده بورس نفت به طور رسمی راه اندازی شود تاکید کرد: هیچ گونه مشکل و محدودیتی در عرضه نفت به بورس وجود ندارد.

راه اندازی بورس نفت در سه فاز مجزا عملیاتی می شود که فاز اول آن، معاملات فرآورده های نفتی در تالار تهران بود که با معامله دو هزار تن محصول پلی‌اتیلن روز 28 بهمن سال 86 به طور رسمی آغاز شد.



فاز دوم این طرح نیز با راه اندازی رینگ صادراتی فرآورده های نفتی و پتروشیمی در جزیره کیش آبان ماه سال گذشته آغاز شد؛ اما راه اندازی بورس نفت در فاز سوم این طرح قرار دارد که با معامله نفت کوره و نفت خام این پروژه مهم تکمیل می‌شود.

ادامه مذاکرات با روسیه برای توسعه 2 میدان نفتی

مدیرعامل شرکت ملی نفت همچنین در خصوص احتمال حذف شرکت های روسی از طرح توسعه میادین نفتی آذر و چنگوله بیان کرد: در حال حاضر طرح توسعه این دو میدان نفتی توسط شرکت ملی نفت آغاز شده است.

وی افزود: تاکنون حذف شرکت های روسی از این دو پروژه نفت نهایی نشده است و مذاکرات با شرکت های علاقه مند داخلی و خارجی در حال انجام است.

در همین حال ناجی سعدونی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت اخیرا در خصوص احتمال مشارکت گازپروم روسیه در طرح توسعه میدان آذر به مهر اعلام کرده بود: در سالهای اخیر مذاکراتی با گازپروم انجام شده است اما برای توسعه این میدان مشترک نفتی معطل این شرکت روسی نمی مانیم.

به گزارش مهر، میدان نفتی آذر با در اختیار داشتن بیش از دو میلیارد و 500 میلیارد بشکه نفت خام درجا با میدان بدرای عراق مشترک است که حجم نفت قابل استحصال این میدان مرزی حدود 400 میلیون بشکه برآورد می شود.



همچنین انجام مطالعات و بررسی های اکتشافی نشان می دهد، پس از توسعه کامل و بهره برداری نهایی از آذر، امکان تولید روزانه 50 تا 65 هزار بشکه نفت خام سبک با درجه ای.پی.آی 32 در مدت 25 سال از این میدان وجود دارد.



بلوک اناران شامل 2 میدان نفتی آذر و چنگوله، در استان ایلام در مرز خاکی ایران و کشور عراق واقع شده است؛ میدان آذر با میدان بدرای کشور عراق مشترک است و میدان مستقل چنگوله در 20 کیلومتری شهر مهران و در امتداد جنوب شرقی میدان آذر واقع شده است .