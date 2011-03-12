10 هزار هکتار مزارع گلستان سیراب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از این طرح افزود: جمع‌آوری و تنظیم سالانه 50 میلیون متر مکعب جریان‌های رودخانه‌های زرینگل و کبودوال برای توسعه و بهبود کشاورزی از جمله اهداف اجرای این طرح است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: اجرای پروژه گردشگری سد کبودوال با توجه به اهمیت اقتصادی این سد برای بخش کشاورزی، موجب رونق و اشتغالزایی در منطقه می‌شود.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه از سال 1382 آغاز شده و با توجه به سرعت در عملیات اجرایی پیشرفت فیزیکی طرح از 24.8 درصد در سال 84 به 86 درصد در سال 89 رسیده است.

حیدریان در خصوص اعتبارات این پروژه گفت: با توجه به سفرهای اول و دوم ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت به استان گلستان اعتبارات خوبی به طرح سد کبودوال تخصیص داده شد به نحوی که اعتبارات تخصیصی تا پایان سال 84 حدود 65 میلیارد ریال بوده که پس از سفرهای اول و دوم تاکنون به مبلغ 345 میلیارد ریال افزایش یافته است.