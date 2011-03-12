برخی منتقدان دولت از حد خارج می شوند/ خطر حذف منتقدان دلسوز

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اصلی ترین ویژگی انسان را قدرت انتخاب و آزادی او دانست و اظهارداشت: این ویژگی است که خدا در طینت بشرقرار داده و حتی بندگی خودش را به اختیار بشر گذاشته است، البته با تحمل تبعاتش.خداوند می فرماید "ما شما را به راه راست هدایت کردیم؛ یا شاکر هستید یا کفر خواهید ورزید."

وی گفت: انقلاب اسلامی هم بر اساس مفاهیم بلند فطرت تاسیس شده و یکی از محورهای حیات اجتماعی و سیاسی اش بر آزادی قرار گرفته است. آزادی انتخاب بر اساس قانون همواره از ابتدا مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده و انشاءالله خواهد بود.

آزادی در عالم سیاست با ارائه اطلاعات درست امکان پذیر است

توکلی یادآور شد: آزادی انتخاب در عالم سیاست وقتی امکان پذیر است که اطلاعات سالم، درست و کافی در اختیار مردم قرار گیرد و فضای جامعه از فریب، اغوا، دروغ و تهمت مبرا باشد. هر چه اطلاعات درست تر همه جانبه تر وبه کفایت نزدیکتر باشد تصمیم گیریها به سمت صحت بیشتر سیر می کند. بنابراین کسانی که دغدغه آزادی دارند باید به صداقت در خبررسانی و موضع گیری وفادار باشند. باید سعی کنند جامعه از این موقعیت برخوردار باشد. ولی متاسفانه این وضع ایده آل هنوز به دست نیامده و سابقه تاریخی نیزدارد. البته جای نومیدی نیست؛ برای یک جامعه انقلابی نوپا که سالهای طولانی دوره ستمشاهی را طی کرده به زمان زیادی نیاز است که به این کمالات دست یابد.

فضا سازی غوغاسالارانه فضا را به نفع قدرت طلبان فراهم می کند

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه جلوگیری از آزادی انتخاب در عالم سیاست به چند طریق ممکن است، خاطرنشان کرد: یکی از مرسوم ترین این راهها، غوغاسالاری رسانهای است که با دادن اخبار جعلی و یا کوچک و بزرگ کردن اخبار درست و فضا سازی غوغاسالارانه، صاحبان نظر و خبر را تحت فشار قرار می دهند که از اظهار نظر و یا اعلام خبرشان خودداری کنند تا قدرت طلبان و منفعت جویان بتوانند ماهی خود را از آب گل آلود بگیرند.

توکلی گفت: کسانی که در سنین من هستند به خاطر دارند که این شیوه هم در دوره نخست وزیری میر حسین موسوی سابقه دارد و بیشتر از آن در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی دیده شده است. تحرکات اجتماعی و اقدامات گروه های فشار برای جلوگیری از آزادی انتخاب نمونه های زیادی دارد که بیشتر در زمان ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی و در این دوره دیده شده است.

وی ادامه داد: این موضوع به خصوص در دوره اصلاحات قابل مشاهده بود. اهل اطلاع به یاد دارند که چگونه در زمان جنگ نخست وزیر با انتقال اخبار نادرست به مرحوم آیه الله مشکینی آن بزرگوار را به موضع گیری در مقابل تنها روزنامه منتقد دولت یعنی رسالت واداشتند. و یا در زمان سازندگی، در نماز جمعه تهران به نفع رئیس جمهور وقت شعار داده می شد که"مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است". به این ترتیب به رد و نفی منتقدان تاکید می کردند و آنان را در حد دشمن رسول الله میراندند. در زمان آقای خاتمی در حالیکه رئیس جمهور وقت در حال سخنرانی بود، پای سخنانش دانشجویان به اصطلاح اصلاح طلب شعار می دادند "مرگ بر یزدی" و برای یک رئیس قوه و قاضی القضات کشور مرگ آرزو می کردند و تخطئه لازم صورت نمی گرفت.

ابراز تاسف از گسترش اتهام زنی ها و فحاشی ها در زمان فعلی

عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: اتهام زنی ها، فحاشی ها و تظاهرا تغیر قانونی مورد دیگری است که در همه دوران ها کم و بیش بوده و متاسفانه اخیرا هم زیاد تر شده است. نوع سوم فشار ناروای قضایی و تعقیب منتقدان است. این روش ها همگی ضد آزادی عمل می کنند و جلوی انتخاب صحیح مردم را می گیرد و کمالی که جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اسلام برای مردم هدف قرار داده از دسترس دور میسازد.

برخی منتقدان دولت از حد خارج می شوند

توکلی گفت: البته فقط کسانی که مورد انتقاد واقع می شوند و بعضا تحمل مخالفت هم ندارند ، مقصر نیستند ، انتقاد کنندگان هم بسیاری از اوقات از حد خارج می شوند و انصاف را کنار می گذارند به همین دلیل اگر ما خواهان اعتلای انسانی مردم که هدف اسلام است، هستیم باید در لزوم پرهیز از فضای اهانت و هتک و تهمت در جامعه پافشاری کنیم.حتی در باره دشمنان مان. قرآن می فرماید: ای اهل ایمانٍ!... دشمنی گروهی شما را از مسیر عدالت خارج نسازد، عدالت بورزید که به تقوا نزدیکتر است.

فضا سازی ها شبیه دوران مشروطه شده است

نماینده تهران گفت: اینکه گفتم در شرایط فعلی این فضا شدید شده به دلیل این واقعیت است که شرایط شبیه دوران مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت است که هتک حرمت شخصیت های موثر در نهضت از طرفین رواج داشت به طوریکه احترام کسانی که می توانستند در بحران های اجتماعی آینده، موج گیر و آرامش بخش جامعه و اسباب وحدت کشور باشند تدریجا از بین رفت در نتیجه زمینه فراهم شد که در زمان مشروطه، با حذف مشروعه خواهان و مشروطه خواهان حقیقی، کسانی مثل رضاخان بی سواد و قلدر بر سرکار آیند. در زمان ملی شدن صنعت نفت نیز با هتاکی ها و اتهامات و بی احترامی هایی که به اصطلاح ملی گرایان و نوکران انگلیس در لباس ملی گرایی علیه مرحوم مجاهد بزرگ آیت الله کاشانی روا داشتند و از آن طرف هم حمله به مصدق ازسوی مذهبی ها یا از زبان آنان صورت گرفت و حرمت ها شکسته شد و کودتای 28 مرداد رقم خورد.

وی گفت: اگر در سالهای اخیر دقت کنیم این فرآیند مذموم و غیر قابل قبول را می بینیم. وقتی عده ای به نام انتقاد از دولت چشم انصاف را می بندند و همه خدمات را نادیده می گیرند و جز سیاهی نمی بینند، بهانه به دست افراطیون قدرت طلب و منحرفان صاحب قدرت نیز می افتد که منتقدان را حذف کنند و در این میان هم نیروهای مخلص بازی می خورند.

تاکید بر پرهیز از گرفتار شدن جوانان در دست فراطیون

توکلی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب از زمان ناشناسی و عدم درک موقعیت و نشناختن صف بندی دوست و دشمن گله می کند و خواص را به بصیرت دعوت می کند، آن گاه عده ای جوان متدین مخلص اسیر دست افراطیون قدرت طلب می شوند و به منزل مراجع بسیارعزیز و گرانقدرمراجعه میکنند و فریاد "بصیرت- بصیرت" سر می دهند، یا در نماز جمعه اصفهان مقابل امام جمعه همین فریاد را سر می دهند، یا عده ای دیگر به طرز زشت تر و غیر شرعی تری به منزله اشمی رفسنجانی مراجعه و شعارها داده و فحاشی هایی می کنند که مستحق حد است.

خطر حذف منتقدان دلسوز در صورت ادامه بی اخلاقی ها

توکلی ادامه داد: احترام منتقدان و اصحاب نفوذ در ملت، در اثر این اقدامات به تدریج کاهش می یابد و در موقعیت خطر، خدایی نخواسته کسانی که بتوانند اتحاد ملی راحفظ کنند در عرصه کم خواهند شد.

وی گفت: همین فضا امکان انتقاد منصفانه را نیز کم خواهد کرد و در نتیجه صاحبان قدرت از خیر خواهی صاحب نظران دلسوز محروم می شوند چرا که در این فضای آلوده اغلب افراد از اظهار نظر دلسرد می شوند یا وحشت می کنند. مشابه همین رفتار در گذشته هم بود. آن وقت که امام امت برای هدایت جامعه و تفکیک انحرافات در اسلام، بحث اسلام آمریکایی را مطرح کردند ،همین گروهی که الان از عدم آزادی می نالند، بدترین نسبت هارا به روحانیون و انقلابیون مبارز دادند. آن زمان نخست وزیر وقت با پشتیبانی مجمع روحانیون مبارز که به مدعی امروز تدبیل شده است، همه مخالفان خود را به داشتن اسلام آمریکایی متهم کرد و فضا را برای اظهار نظر و انتقاد سالم به شدت تنگ نمود.

هتاکی ها و فشارهای غیر قانونی به قدرت طلبان مستبد فرصت هر کاری را می دهد

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص تبعات گسترش فضای تهمت زنی در میان مردم و جامعه گفت: وقتی شرایط به وسیله هتاکی و فشارهای غیر قانونی ، دروغ پردازی و غوغاسالاری وهمچنین تهمت زدن آلوده شد، قدرت طلبان استبدادگرا فرصت می یابند، مثل شرایط فعلی، هرکار که می خواهند زمینه فراهم شود. حتی با استفاده از امکانات عمومی به این فضا دامن می زنند و مسئولان دلسوزی که از انتقاد استقبال دارند و در قدرت هستند از انتقادات سالم مردم و اطلاعات درست محروم می شوند و جامعه از نظر تدبیر امور سیاسی و اقتصادی ضرر می کند.

نیازمند اتحاد عاری از تهمت هستیم

وی گفت: از حیث بین المللی نیز در شرایطی هستیم که جهان اسلام محتاج وحدت است وایران کانون انقلاب اسلامی و سرمشق ملت های منطقه قرار گرفته است بنابراین به وحدتو اتحاد نیازمندتر است. اما این فضا ضد وحدت عمل می کند و به آزادی خواهی و شرافتمندی اسلامی جهان ضربه می زند . بنابراین ما هم در شرایط داخلی و هم خارجی بیشتر نیازمند به فضای اتحاد و عاری از تهمت هستیم.

انتشار اخبار نادرست ثمره بی تقوایی هاست

نماینده تهران افزود: رسانه های جمعی نوین راه را سهل می کنند سرعت اطلاع رسانی را بالا می برند، وقتی فضا آلوده به تهمت شد این ناراستی و خبرهای اشتباه با سرعت بیشتری پخش می شود و بمبارانی از اطلاعات نادرست را ممکن می کند و تکرار حرف غلط به مشهورات زمانه تبدیل می شود و قضاوت نادرست افراد را شکل می دهد. این ثمره همان بی تقوایی هاست که بر ابزار جدید سوار و جامعه را به سمت پرتگاه می برد .

جوانان خود را با ملاک اصلی سیاسی و دینی یعنی رهبری تنظیم کنند

وی یادآور شد: حال جوانان پاکدل اگر خودشان را با شاقول سیاسی و دینی یعنی رهبری، تنظیم کنند با تلاش قدرت طلبان افراطی از هر طرف، به خصوص آنها که درراس قدرت هستند و قدرت را در دست دارند، کمتر تحریک خواهند شد و انقلابی تر از رهبری و مسلمان تر از ایشان احساس مسئولیت نخواهند کرد. احساسی که به تعبیر رهبری نه تنها وظیفه نیست بلکه خلاف وظیفه است.

توکلی گفت: اگر جوانان ما به مسیر صحیحی که رهبری ترسیم می کنند، توجه کنند و مراتبی را که مقام رهبری برای نیروهای انقلاب قائل هستند، احترام بگذارند، کمتر ابزاردست افراطیون و قدرت طلبان می شوند.

وی یادآور شد: این سخن را کسی می گوید که از جوانی همواره در نقد وضع موجود فعال بوده و خود یکی از پیشگامان در انتقاد از دولتها، دولت موسوی، خاتمی و هاشمی بوده و هم اکنون نیز در نقد دولت وظیفه اش را ترک نمی کند.

تاکید بر پرهیز از بی انصافی و اتهام زنی

توکلی تاکید کرد: بحث از پرهیزاز انتقاد دلسوزانه نیست، بلکه همه وظیفه دارند به آن قیام کنند. بحث از پرهیز از بی انصافی و اتهام زنی و ندیدن خدمات و زحمات در کنارعیب ها و انحرافات است. بنده هم مثل هر سیاستمدار انقلابی که دیگر باید صحنه را به جوانان بسپارد، از جوانان عزیز انتظار دارم به آزادی در چارچوب اسلام و به احکام شرع مقدس برای تعقیب عدالت پایبند باشند.

در فضای آلوده اطلاع رسانی بزرگان هم دچار اشتباه می شوند

وی درخصوص لزوم توجه بزرگان نظام به موضع گیری های درست و به جا و عدمتاثیرپذیری از اخبار دروغ نیز گفت: وقتی فضا آلوده باشد حتی بزرگانی که از آنان انتظار نیست ممکن است در اثر اطلاعات دروغ و یا وزن نامناسب دادن به اطلاعات درست، به اشتباه افتند. شبیه اشتباهی که برای یکی از مراجع محترم قم درباره رشد مسیحیت در ایران اتفاق افتاد که نسبت به آن اظهار نگرانی فرموند. یا اینکه براثر جوسازی های رسانه های طرفدار فتنه گران و زیاده طلبان شکست خورده در انتخابات دهم، انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان را قدرت طلبی تعبیر کردند در حالیکه این انتخابات جلوه ای از تدبیر و هماهنگی روحانیت بود.