امسال بيش از 60 هزار تن زيتون در كشور توليد مي شود

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، با توجه به اينكه درحال حاضر بيش از90 درصد ازروغن مصرفي كشورازخارج تامين مي شود ، طرح جامع زيتون از سال 72-71 و با هدف افزايش روند توليد ، بالابردن فرهنگ مصرف روغن زيتون و كاهش واردات روغن اجرايي شد .

براساس طرح زيتون امسال توليد اين محصول با حدود 20 هزارتن افزايش درمقايسه با سال قبل به بيش از60هزارتن خواهد رسيد.

اين گزارش مي افزايد : تا كنون بيش از90 هزارهكتارازباغات كشورزيركشت زيتون رفته و اين درحالي است كه قبل ازاجراي اين طرح ، سطح زيركشت زيتون به صورت سنتي وتنها درسه استان گيلان ، زنجان و قزوين حدود چهار هزارو800 هكتار بود .

همچنين اصلاح و بهسازي باغات زيتون ، توسعه و مكان يابي استانهاي مستعد كشت ، افزايش توليد نهال زيتون وظرفيت سازي كارخانجات ازديگربرنامه هاي اصلي طرح زيتون است .

بررسي ها نشان مي دهد تعداد استانهاي تحت پوشش طرح ملي زيتون در سالجاري با دو برابر افزايش به حدود ده استان خواهد رسيد و دربخش توليد نهال زيتون نيزسال گذشته قرارداد توليد ده ميليون اصل نهال منعقد شده كه تمامي آنها در سال جاري در اختيار باغداران قرارگرفته است .

براسا س آمارميزان ظرفيت واحدهاي روغن كشي تا قبل از سال 71 و اجراي طرح زيتون حدود 13هزار و700 تن در سال بود كه پس از اجراي طرح تا سال 79 به حدود 22هزارتن در سال رسيد ه است .

گفتني است ظرفيت كارخانجات روغن كشي در سال 82 حدود 43 هزار و500 تن بوده كه اين ميزان در سال 83 با 14هزار تن افزايش به حدود 57 هزار و500 تن خواهد رسيد .