میزان سرمایه گذاری بخش صنعت به 6000 میلیارد ریال می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، مهدی داداشی صبح شنبه در جلسه بررسی مسایل و مشکلات واحدهای صنعتی سلماس افزود: در سالجاری چهار هزار و200 میلیون ریال دربخش خصوصی در زمینه سرمایه شده است که پیش بینی می شود این میزان سرمایه گذاری تا پایان سال به شش هزار میلیارد ریال برسد.

وی در ادامه با اشاره به ایجاد اشتغال برای پنج هزار نفر در بخش صنعت در استان بیان داشت: سلماس با 119 واحد صنعتی و با سرمایه گذاری 740 میلیارد ریال با اشتغالزایی دو هزار و 167 نفر، رتبه ششم صنایع و معادن در آذربایجان غربی را در اختیار دارد.

داداشی افزود: در این شهرستان مجوز ایجاد 161 واحد صنعتی با 220 میلیارد ریال سرمایه صادر و بزودی شاهد اشتغال زایی چهار هزار نفر در منطقه خواهیم بود.

فرماندار سلماس نیز در این جلسه با بیان اینکه هشت واحد صنعتی در شهرک صنعتی سلماس آماده بهره برداری است افزود: با راه اندازی این واحدها برای 250 نفر فرصت شغلی فراهم می شود.

مرتضی نظری، گفت: با وجود شهرک صنعتی موجود دراین شهرستان مقرر شده یک ناحیه صنعتی در تازه شهر راه ‌اندازی شود که باایجاد آن، سلماس می‌تواند به یک قطب اقتصادی مهم دراستان در مبادی ورودی و خروجی کشور تبدیل شود.

فرماندار سلماس راه ‌اندازی دفتر صنایع در این شهرستان برای رسیدگی به مسایل و مشکلات صاحبان صنایع را مهم ارزیابی کرد و افزود: به زودی شاهد راه‌اندازی دفتر صنایع در این شهرستان خواهیم بود.

آذربایجان غربی با دارا بودن معادن طلا یکی از قطبهای اصلی تولید این فلز با ارزش در کشور بوده و این در حالی است که معادن غنی سنگ گرانیت این استان را جزو استانهای پیشتاز در تامین مصرف داخلی و صادرات این ماده معدنی کرده است.

همچنین آذربایجان غربی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و شرایط کوهستانی دارای معادن غنی میکا، زرنیخ، تالک، تراورتن، طلا، خاک نسوز و پوکه معدنی است.