پلیس فرانسه رهبر جدائی طلبان "اتا" را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "الجاندرو زوباران آریولا" به همراه سه عضو دیگر اتا در ویلایی در نزدیکی مرز فرانسه با بلژیک بازداشت شد. سه عضو دیگری که همراه آریولا بازداشت شده اند نیز از مقامات ارشد این گروه جدائی طلب محسوب می شوند.

مبارزات مسلحانه اتا برای استقلال باسک که از سال 1968 آغاز شده تا کنون منجر به کشته شدن 800 نفر شده و این در حالی است که در سال گذشته میلادی این گروه از تصمیم خود برای کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه خبر داده بود.

باسک منطقه ای است در دامنه کوه‌های پیرنه غربی که در دو کشور فرانسه و اسپانیا قرار دارد. سازمان جدایی طلب منطقه باسک اسپانیا موسوم به اتا (ETA) در سال 1959 تاسیس شد و از یک گروه مجری فعالیتهای فرهنگی به یک گروه نظامی و خواستار استقلال منطقه باسک تبدیل شد

اتا مخفف اسم یک گروه مارکسیستی مسلح باسکی است که هدف آن، جدایی منطقه‌ باسک از اسپانیا و فرانسه و تاسیس یک کشور مستقل در تمام مناطق باسک از جمله استانناوارا اسپانیا است.

نام کامل این گروه ائوسکادی تا آسکاتاسونا (EUSKADI TA ASKATASUNA) به معنی سرزمین باسک و آزادی است و در رسانه‌ها این گروه با نام جدایی طلبان باسک نیز شناخته می‌شوند.

گروه اتا توسط جوانان ملی گرایی که زمانی وابسته به حزب ملی گرای باسک بودند تشکیل شد. این جوانان در سال 1952فعالیت‌های خود را به صورت بحث های دانشجویی در دانشگاه داوستو در شهر بیلبائو اسپانیا آغاز کردند.