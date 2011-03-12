"پائولو مالارا" سرمربی تیم ملی واترپلوی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مالارا" پس از ثبت این قرارداد روز چهارم فروردین ماه مجدداً وارد تهران می شود و از پنجم اردوی تیم ملی واترپلو زیر نظر این مربی آغاز می شود تا این تیم با آمادگی کامل در مسابقات کاپ فینا که اوایل ادیبهشت ماه سال آتی در عربستان برگزار خواهد شد، شرکت کند.

این مربی از سال 1996 تا 2005 هدایت تیم ملی فرانسه را برعهده داشته و از سال 2005 تا 2008 نیز به عنوان سرمربی در تیم ملی واترپلوی ایتالیا مشغول به کار بوده است. وی که جزو بهترین مربیان حال حاضر واترپلوی جهان است با تیم ملی ایتالیا عناوین متعددی در سطح جهان و اروپا به دست آورده و در المپیک 2008 پکن نیز هدایت تیم ملی ایتالیا را برعهده داشته است.