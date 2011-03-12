  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

"پائولو مالارا" سرمربی تیم ملی واترپلوی ایران شد

"پائولو مالارا" سرمربی تیم ملی واترپلوی ایران شد

"پائولو مالارا" سرمربی ایتالیایی که سابقه هدایت تیم ملی فرانسه را نیز در کارنامه دارد با ثبت قراردادی چهار ساله هدایت تیم ملی واترپلوی ایران را برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مالارا" پس از ثبت این قرارداد روز چهارم فروردین ماه مجدداً وارد تهران می شود و از پنجم اردوی تیم ملی واترپلو زیر نظر این مربی آغاز می شود تا این تیم با آمادگی کامل در مسابقات کاپ فینا که اوایل ادیبهشت ماه سال آتی در عربستان برگزار خواهد شد، شرکت کند.

این مربی از سال 1996 تا 2005 هدایت تیم ملی فرانسه را برعهده داشته و از سال 2005 تا 2008 نیز به عنوان سرمربی در تیم ملی واترپلوی ایتالیا مشغول به کار بوده است. وی که جزو بهترین مربیان حال حاضر واترپلوی جهان است با تیم ملی ایتالیا عناوین متعددی در سطح جهان و اروپا به دست آورده و در المپیک 2008 پکن نیز هدایت تیم ملی ایتالیا را برعهده داشته است.
کد مطلب 1272394

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها