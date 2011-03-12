هنرمندان مشکلات جامعه را به مردم نشان می دهند

رسول اولیازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: عکاسان جامعه با نگاه تیزبین و دقیق از دریچه دوربین به شکلی متمایز مشکلات اجتماعی را به تصویر می کشند.

وی با اعلام اینکه مشکلات و آسیب های اجتماعی کودکان خیابانی در قاب تصویر عکاسان جامعه به صورت بهتر به مردم نمایش داده می شوند، اضافه کرد: حضور این کودکان در جامعه دلیلی بر افزایش و ترویج بزه کاری است.

اولیا زاده خاطرنشان کرد: کودکان خیابانی با قرار گیری در باند های قاچاق و خلاف به سرعت تحت تاثیر قرار می گیرند و آینده خود و جامعه را به تباهی و سیاهی می کشانند.

وی با بیان اینکه حضور کودکان خیابانی باعث ایجاد شغل های کاذب در جامعه می شود، اظهار داشت: این افراد به دلیل نداشتن حرفه و شغل به دنبال کارهای خلاف رفته و مشاغل کاذب را افزایش می دهند.

رئیس خانه عکاسان ایران خواستار توجه بیشتر سازمان های دولتی از این قشر جامعه شد و بیان کرد: ارگان های مختلف از جمله بهزیستی و شهرداری با فعالیت های خود جلوی هر گونه رواج کودکان خیابانی را گرفته و این افراد را ساماندهی کنند.

وی با اعلام اینکه بیشتر خانواده های کودکان خیابانی و بی سرپرست دارای مشکلاتی همچون اعتیاد والدین، طلاق و فقر می باشند، تصریح کرد: اگر این کودکان به درستی شناسایی نشوند و به خوبی حمایت و آموزش نبینند، آسیب های مخربی را به جامعه وارد می کنند.

اولیازاده استفاده از ابزار هنر را برای کاهش آسیب های اجتماعی مهم برشمرد و ادامه داد: هنر باعث افزایش سطح آگاهی مردم جامعه از معضلات و مشکلات جامعه شده و از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند.

اولیازاده، برگزاری نخستین جشنواره سراسری عکس گلستانه توسط موسسه گلستان علی (ع) را حرکتی مناسب در این زمینه برشمرد و ادامه داد: برگزاری این چنین جشنواره هایی باعث بیدار شدن ذهن خفته جامعه نسبت به کودکان خیابانی می شود.