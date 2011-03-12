86 هزار کیلومتر از راههای روستایی نیازمند آسفالت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین میرشفیع پیش از ظهر شنبه در بازدید از راههای روستایی استان گلستان افزود: در حال حاضر، طول شبکه راه های روستایی کشور به 200 هزار کیلومتر بالغ می شود که 50 هزار کیلومتر آن، روستاهای کم خانوار هستند.



وی اظهار داشت: توسعه 14 هزار کیلومتر از راه های روستایی کشور در برنامه این معاونت قرار دارد که ظرف دو سال آینده انجام خواهد شد.

میرشفیع ادامه داد: با تصویب بودجه سال 90 اعتبارات خاصی به توسعه راه های روستایی کشور تعلق می گیرد که استان گلستان نیز از این تسهیلات بی بهره نیست.

وی افزود: تمام جاده های کشور با علائم هستند و برای بخشی از راههایی که از قبل ساخته شده و فاقد علائم هستند نیز، برنامه های زیادی دردستور کار است.

میرشفیع در پایان بر رعایت نکات ایمنی به عبورکنندگان از راههای روستایی کشور در نوروز سال 90 تاکید کرد.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.