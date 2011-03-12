"یمن" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "جهان ما " شامل کتابهایی است که به طور مختصر اما کاربردی و مفید به معرفی کشورهای جهان می‌پردازد. هر کدام از کتابهای این مجموعه افزون بر آنکه می‌تواند منبعی روزآمد و کامل برای تحقیق و مطالعه درباره یک کشور باشد قابلیت این را دارد تا به‌عنوان یک راهنمای دستی در مسافرت استفاده شود.

در کتاب "یمن" ضمن بررسی سرزمین و اقلیم این کشور به مسائل دیگر همچون سیاست و حکومت، اقتصاد و معیشت، فرهنگ و هنر و همچنین زندگی و مردم این کشور پرداخته می‌شود.

بخش سفر و گردشگری از دیگر قسمتهای خواندنی این کتاب محسوب می‌شود که می‌تواند برای مسافران و گردشگران به این کشور مفید باشد.

در این کتاب می‌خوانیم: یکی از شهرهای باستانی و تاریخی یمن، شهر صنعاست که قدمتی در حدود پنج‌هزار سال قبل از میلاد دارد. صنعا دارای دو بخش قدیم و جدید است. بنای شهر صنعای قدیم را به سام‌بن نوح نسبت می‌دهند؛ به همین جهت این شهر به "سام" و "ازال" نیز معروف است. از زمان حضرت عیسی(ع) به علت ویژگیهای خاص طبیعی این منطقه، صنعا نامیده شد. صنعا در قرن هفتم یکی از مراکز مهم دنیای اسلام به شمار می‌رفت.

کتاب "یمن" با شمارگان 3000 نسخه در 132 صفحه و به قیمت 2500 تومان از سوی شرکت سهامی کتابهای جیبی وابسته به موسسه انتشاراتی امیرکبیر منتشر شده است.

