به گزارش خبرنگار مهر، احمد بزرگیان امروز شنبه در نخستین همایش تحول اداری و بهره وری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه در دانشگاه الزهرا با بیان این مطلب اضافه کرد: بعد از 47 سال می‌خواهیم به خود اجازه دهیم نظام اداری را زیر سئوال ببریم و با طرح این سئوال‌ها به این جا می‌رسیم که باید جور دیگری به نظام اداری نگاه کرد و آن را شکل داد.

به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یکی از تحول‌های جدی در دانشگاه‌ها ایجاد فرصت‌های استثنایی و شناخت آنها در راستای تحول اداری بهره وری است.

بزرگیان در ادامه سخنان خود به چشم انداز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: نیاز است تا در زمینه تحقق اهداف دولت در راستای ایجاد تحول اداری دولتی چابک، تسهیل کننده، ناظر و حاکمیتی، پاسخگو و مشارکتی داشت.

وی با ذکر مثالی در ارتباط با پاسخگو بودن دولت گفت: پیش از این در نظام دولت پاسخگو بودن وجود نداشت اما امروز کار را به آنجا رساندیم که در ارزیابی عملکرد روسای سازمان‌ها رضایت مردم از آنها شرط مهمی به شمار می‌آید.

وی ‌گفت:‌ با الکترونیک کردن دولت سازمان سنجش کاری کرد که در300 میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شد و در صورتی که دانشگاهها با پاسخگو بودن در جهت نیازهای مردم همکاری کنند حتی می‌توان کنکور را هم مجازی کرد و در طی یک سال 4 کنکور را به صورت مجازی از داوطلبان برگزار کرد.

بزرگیان با اشاره به اینکه با یک اراده می‌توان سازمان جدیدی داشت، بیان کرد: هر زمان اراده کنیم می توانیم یک سازمان جدید داشته باشیم و امروزه دیگر نمی‌توان سازمان‌های تغییرناپذیر را تا انتها نگاه داشت به همین منظور قصد ما این است تا ساختار دولت محدود، قاعده مند و منعطف باشد.

وی ادامه داد: نکته دیگر این که دورکاری را شروع کردیم و برای کارکنان شامل دورکاری نوع کار تعریف شد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به یکی از مهمترین مشکلات سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: ما در سازمان‌ها با عدم رضایت کارمندان از شغل خود مواجه هستیم اما باید کاری کرد تا کارمند احساس کند در سرنوشت سازمان خود موثر است.

بزرگیان در راستای ایجاد تحول اداری بهره وری در سازما‌نها به الکترونیک کردن 70 درصد خدمات دولت به مردم تا پایان برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: به این منظور کارگروه‌هایی تشکیل و آیین‌نامه ها به سازمان‌ها ابلاغ شده است.

به گفته وی 100 درصد روابط بین دستگاهی کشور الکترونیک می‌شود و 100 درصد ایرانیان کارت سلامت الکترونیک خواهند داشت.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تاکید بر مطلوب نبودن نظام اداری کنونی کشور خاطرنشان کرد: مدعی نیستیم نظام اداری مطلوبی داریم اما این روند باید به وضعیت مدنظرمان نزدیک شود.

وی با بیان اینکه بهره وری در نظام اداری کشور باید با آموزش مدیران و کارکنان همراه باشد، گفت: این آموزش باید به سمت ایجاد مهارت و تقویت مهارت سوق یابد و اگر انجام شود مدیران به روز خواهند شد.

بزرگیان در این مورد تاکید کرد: این آموزش ها نباید منجر به صدور پایان‌نامه‌هایی شوند که قابلیت ارتقاء و به روز شدن را نداشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یکی دیگر از راه‌های بهره وری در تحول اداری را توجه به منابع انسانی دانست و به عوامل موثر در این امر نیز اشاره کرد و اظهار داشت:‌ 6 عامل شناسایی، اکتشاف، استخراج، استحصال، تبدیل و تبلیغ در توجه به منابع انسانی بسیار اهمیت دارد و اگر به این امر توجه شود می توان در سایر زمینه‌ها هم تحول ایجاد کرد.

وی در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: در این باره پرتال ملی را شروع کردیم و تا کنون هزار و 428 خدمت در این پرتال تعریف شده تا رانت اطلاعاتی از بین بروند.

بزرگیان به سامانهwww.iranmardom.irاشاره کرد و یادآور شد: مردم با مراجعه به این سایت می‌توانند شفافیت‌هایی که در زمینه ارایه خدمات به آنان انجام شده را مشاهده کنند.