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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

دریا واقعا چه رنگی است؟/

مطالعه روی زندگی جلبکها برای کشف رنگ حقیقی اقیانوس اطلس

مطالعه روی زندگی جلبکها برای کشف رنگ حقیقی اقیانوس اطلس

گروهی از دانشمندان از چهار کشور مختلف جهان تصمیم گرفتند سفری دریایی را با هدف کشف رنگ واقعی اقیانوس اطلس آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشمندان در نظر دارند تاثیر ابرهایی از ذرات معلق را که بر فراز آب اقیانوسها در حرکتند را بر روی حیات جلبکهای دریایی که منشا و اساس زنجیره غذایی دریایی به شمار می رود، دریابند.

در حدود یک سوم از دی اکسید کربنی که به واسطه فعالیتهای انسانی در اتمسفر آزاد می شود توسط جلبکهای میکروسکوپی درون دریا جذب می شوند. این روند از آنجایی که جلبکها در نزدیکی سطح آب به رشد و نمو می پردازند منجر به ایجاد رنگی سبزفام بر روی سطح آب می شود.

اما تصاویر ماهواره ای جدیدی که طی سالهای اخیر به ثبت رسیده اند نشان می دهند ابرهای بزرگی از ذرات معلق بر فراز اقیانوسها به ویژه در بخش جنوبی اقیانوس اطلس شکل می گیرند. این ابرها میزان بازتاب پرتوهای خورشیدی را از سطح دریا افزایش داده و به این شکل از میزان رشد جلبکها خواهند کاست که این روند در نهایت منجر به بی رنگ شدن آب دریاها خواهد شد.

برای بررسی این پدیده دانشمندانی از برزیل، آرژانتین، فرانسه و آمریکا دریانوردی خود را با کمک قایق تحقیقاتی ملویل آغاز کرده اند. این گروه امیدوارند اطلاعات دقیقی را فراتر از آنچه تصاویر ماهواره ای نه چندان دقیق در اختیارشان قرار می دهند، از آنچه به صورت حقیقی در حال وقوع است به دست بیاورند.

بر اساس گزارش تلگراف، این محققان همچنین قصد دارند به منظور مطالعه بر روی تاثیرات این ابرها بر زندگی جلبکها از بخشهای مختلف اقیانوس نمونه برداری کنند.

کد مطلب 1272401

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