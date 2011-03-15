علی حیات پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: نیم فصل مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور جمعه شب با برگزاری 3 دیدار دیگر در شرایطی به پایان رسید که عناوین اول و دوم از آن تیم های فولاد و ذوب آهن شد.

وی افزود: سطح بازی تیم‌ها در هفته‌های آخر نزدیک تر شده بود و همین کار ما را سخت کرده بود. پارسیان شهرکرد و جوونک تیم‌های جوانی بودند اما در پایان لیگ به آمادگی بهتری رسیده و فاصله خود را با تیم های دیگر کمتر کرده بودند.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: مشکلات مالی در لیگ امسال زیاد بود به طوریکه برخی از تیم‌ها برای سفرهای پیاپی به استانها مشکل داشتند اما خوشبختانه این مسئله باعث نشد تا تیمی قصد انصراف از مسابقات را داشته باشد. در کنار آن مشکلات مالی باعث شد تا در فواصل لیگ شاهد تغییر حامیان مالی تیم‌ها و تغییر نام به نام آنها باشیم.

وی ادامه داد: تنها در نیم فصل اول لیگ، تیم‌های کازرون و پارسیان سه بار و سبزوار دو بار تغییر نام و حامی دادند. تیم های مانند شهرداری زرند کرمان هم در ابتدای لیگ مشکل کمبود اعتبارات داشت اما به مرور این مسئله حل شد.

وی با گلایه از عملکرد رسانه ها به خصوص سیما در پخش مستقیم این رشته ورزشی گفت: از بین 11 بازی انجام شده در نیم فصل تنها یک مسابقه دربی بین دو تیم شهرداری زرندکرمان و مس کرمان پخش شد. البته دو پخش استانی هم داشتیم اما این تعداد، خیلی کم بود و درمجموع نسبت به آن رضایت نداشتیم. این عدم توجه رسانه ها به لیگ هندبال باعث می‌شود تا تیم‌ها و بازیکنان شور و شوق خود را برای سرمایه گذاری در لیگ از دست دهند.

حیات پور در خصوص حضور بازیکنان خارجی در لیگ برتر امسال گفت: در لیگ برتر امسال هشت بازیکن خارجی در تیم‌های خود را همراهی کردند. به غیر از پارسیان تهران که بازیکن جدید استخدام کرده بود مابقی تیم‌ها از هندبالیست‌های قدیمی استفاده کرده بودند. حضور این بازیکنان خارجی انتظارات را برآورده نمی‌کند. انتظار داریم این ورزشکاران بتوانند در لیگ تاثیرگذار باشند اما عملا این رویه را در عملکرد آنها نمی‌بینیم.

وی تاکید کرد: فدراسیون هندبال باید سیاست دیگری را برای حضور این ورزشکاران در تیم های باشگاهی کشور اعمال کند. فعلا بر عملکرد آنها نظارت نمی‌کنیم چون در دستور کار ما قرار ندارد، دستورالعملی هم برای آن تعریف نشده است اما قطعا باید در آینده این کار را انجام دهیم.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ هندبال کشور تصریح کرد: دور برگشت مسابقات لیگ از 18 فروردین ماه سال 90 آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم اگر مشکلی پیش نیاید اوایل خردادماه رقابت‌ها را به اتمام برسانیم.

وی در مورد اینکه آیا لیگ امسال هم حاشیه داشته است، گفت: حاشیه در همه مسابقات وجود دارد و در لیگ ما هم وجود داشت اما به نسبت کمتر شده بود. کمیته انضباطی هم در دو جلسه به بررسی مشکلات بازیها پرداخت اما نمی دانم چرا محرومیت داوران لیگ اعلام شد.

حیات پور تاکید کرد: حرمت و جایگاه داوران باید حفظ شود. برملا کردن مشکلات داوری به این شکل که نام آنها برده شود به نفع داوران هندبال کشور نخواهد بود.

وی در پایان از برگزاری یک نشست ویژه مربیان و کادر فنی خبر داد و گفت: پیش از آغاز دور برگشت لیگ برترهندبال باشگاه های کشور یک نشست ویژه برای بازآموزی قوانین بین المللی هندبال تدارک دیده ایم.