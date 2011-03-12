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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

در قالب راهیان نور؛

200 هزار دانشجو از یادمانهای دفاع مقدس دیدن می کنند

200 هزار دانشجو از یادمانهای دفاع مقدس دیدن می کنند

اهواز - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ولیعصر(عج) خوزستان گفت: 200 هزار دانشجو در قالب کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی و یادمان های دفاع مقدس استان خوزستان دیدن می کنند.

سردار حسن شاهوار پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این دیدارها هم اکنون آغاز شده بطوریکه روزانه چهار تا پنج هزار دانشجو از مناطق عملیاتی و یادمانهای شهدا و دفاع مقدس دیدن خواهند کرد.

شاهوار پور از حضور 500 هزار دانش آموز سراسر کشور در مناطق عملیاتی این استان خبر داد و افزود: دیدار این دانش آموزان در راستای تحقق اهداف تحصیلی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد.

وی با اشاره به ویژگی یادمانها و مناطق عملیاتی خوزستان که مورد زیارت کاروانهای راهیان نور از اقصی نقاط کشور قرار می گیرند، گفت: مناطقی نظیر شلمچه، اروند، هویزه و دهلاویه از جمله مناطقی هستند که بیشترین بازدید کننده را دارند.

طبق آمار سالانه 1.5 تا دو میلیون زائر مناطق عملیاتی از اماکن مختلف و یادمانهای استان خوزستان دیدن می کنند که بیشتر این بازدیدها در ایام نوروز صورت می گیرد.
 
کد مطلب 1272403

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