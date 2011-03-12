200 هزار دانشجو از یادمانهای دفاع مقدس دیدن می کنند

سردار حسن شاهوار پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این دیدارها هم اکنون آغاز شده بطوریکه روزانه چهار تا پنج هزار دانشجو از مناطق عملیاتی و یادمانهای شهدا و دفاع مقدس دیدن خواهند کرد.

شاهوار پور از حضور 500 هزار دانش آموز سراسر کشور در مناطق عملیاتی این استان خبر داد و افزود: دیدار این دانش آموزان در راستای تحقق اهداف تحصیلی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد.



وی با اشاره به ویژگی یادمانها و مناطق عملیاتی خوزستان که مورد زیارت کاروانهای راهیان نور از اقصی نقاط کشور قرار می گیرند، گفت: مناطقی نظیر شلمچه، اروند، هویزه و دهلاویه از جمله مناطقی هستند که بیشترین بازدید کننده را دارند.



طبق آمار سالانه 1.5 تا دو میلیون زائر مناطق عملیاتی از اماکن مختلف و یادمانهای استان خوزستان دیدن می کنند که بیشتر این بازدیدها در ایام نوروز صورت می گیرد.

