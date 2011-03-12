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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

فیلمبرداری "یک سطر واقعیت" در استانبول به پایان رسید

فیلمبرداری "یک سطر واقعیت" در استانبول به پایان رسید

فیلمبرداری سکانس‌های ترکیه فیلم سینمایی "یک سطر واقعیت" به کارگردانی علی وزیریان در شهر استانبول به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری سکانس‌های باقی مانده این فیلم پنج‌شنبه 19 اسفندماه با حضور مهراوه شریفی‌نیا، حسین یاری و چند بازیگر اهل استانبول به پایان رسید و گروه در چند روز آینده سکانس‌های باقی مانده را در تهران فیلمبرداری می‌کنند.

بازی شهنام شکیبا، همایون ارشادی و شیوا خنیاگر قبل از شروع فیلمبرداری در استانبول به پایان رسید. فیلمبرداری این فیلم 12 بهمن‌ماه در تهران آغاز شده است. تهیه‌کنندگی "یک سطر واقعیت" بر عهده جواد نوروزبیگی است.

از عوامل تولید "یک سطر واقعیت" می‌توان به فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری، مهران ملکوتی صدابردار، فرشته مهدی‌زاده مدیر تولید، داریوش جهانگیری دستیار برنامه‌ریز و کارگردان و محمدرضا قومی طراح گریم اشاره کرد.

علی وزیریان گرافیست و کارگردان ساخت فیلم‌های سینمایی "خدا نزدیک است" و "یک وجب از آسمان" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1272404

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