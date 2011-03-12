شهرداران برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی در ایام نوروز آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی بعد از ظهر شنبه در همایش شهرداران آذربایجان غربی افزود: ‌با توجه به پیش بینی های هواشناسی و احتمال افزایش بارشهای فصلی و جاری شدن سیلابها، شهرداران باید با تجهیز و آماده کردن امکانات و تجهیزات لازم از وقوع حوادث ناگوار و خسارتهای احتمالی در راستای رفاه مردم و مسافران در ایام نوروز شد.

وی با اشاره به فرا رسیدن ایام رقابتهای انتخاباتی دور نهم مجلس شورای اسلامی از اوایل سال آینده، بیان داشت: شوراهای اسلامی و شهرداران باید با پرهیز از هرگونه فعالیت در روند انتخابات و یا حمایت از کاندیدای خاص در مدیریت عمران شهری تلاش کنند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر اینکه شهرداران در برنامه های ویژه سال نو طرح های ابتکاری و جدیدی را اجرا کنند، اظهار داشت: همزمان با آغاز سفرهای نوروزی، آذربایجان غربی نیز همچون سایر استانهای کشور، مقصد بسیاری از گردشگران و میهمانان نوروزی بوده که باید با تدارک مکانهای مناسب اسکان و برنامه های فرهنگی متنوع در شهرها، ایام خاطره انگیزی را برای مسافران فراهم کنند.

محمودی همچنین در خصوص برنامه های ویژه چهارشنبه آخر سال نیز، خاطر نشان کرد: اصلاح شیوه های غلط رایج شده در میان جوانان و جلوگیری از حوادث ناگوار در روزهای پایانی سال ضروری بوده و شهرداران نیز با اجرای برنامه های فرهنگی ویژه این مناسبت آخر سال به صورت متمرکز در مناطق مختلف شهرها تدابیر لازم را انجام دهند.

در ادامه این جلسه مجمع عمومی شهرداران آذربایجان غربی نیز برگزار و پس از تبادل نظر در خصوص رئوس فعالیتهای سازمان همیاری شهرداریهای استان در سال آینده، بودجه پیشنهادی این سازمان برای سال 90 نیز تصویب شد.