باید شهروندان را با طبیعت پیوند دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره گل های بهاری با بیان اینکه مهمترین نیازمندی شهروندان امروز پیوند با طبیعت است، گفت: شهرها ما را از طبیعت دور کرده است و اگر زمانی خواسته ایم خودمان را به طبیعت وصل کنیم آن هم مصنوعی بوده است.

وی ادامه داد: ما در شهری پر از اضطراب و دود زندگی می کنیم. آپارتمان های کم نور و سنگین و دو شیفت کار نیاز ما را به طبیعت بیشتر می کند.

شهردار تهران افزود: هفته ای که گذشت هفته منابع طبیعی و درختکاری بود که نشان می داد سنت حسنه انس با طبیعت چه جایگاهی در میان ما ایرانیان دارد به خصوص با ورود اسلام به کشور بر این موضوع تاکید شده است.

قالیباف با بیان اینکه گل و گیاه به زندگی شادابی و طراوت می بخشد گفت: اگر در ترافیک سنگینی چشممان به گلی بیفتد از ترافیک احساس اضطراب نمی کنیم و همه چیز برایمان قابل تحمل تر است.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری باید این دغدغه را داشته باشد که ارتباط بین شهروندان و طبیعت را برقرار کند تا طراوتی که در فضای سبز وجود دارد به جامعه شهری نیز وارد شود. ما باید به این موضوع به عنوان یک وظیفه نگاه کنیم.

شهردار تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه گل و گیاه گفت: این نمایشگاه سبب رونق فرهنگ گل و گیاه می شود و همچنین میان تولید کنندگان ایجاد رقابت می کند.

قالیباف پیش بینی کرد از این نمایشگاه یک میلیون نفر بازدید کنند به این معنی که گل هم وارد سبد خرید خانوارها شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سهم گل در سبد خانوارها تقریبا صفر است این مشکل در حوزه کتاب و کتابخوانی نیز صدق می کند اما مدیریت شهری باید برنامه ریزی کند تا گل و کتاب وارد سبد خانوارها شود.

شهردار تهران با بیان اینکه اهمیت این کار کمتر از تهیه نان شب برای خانواده نیست، تصریح کرد: این روش زندگی یعنی تغییر در شیوه های غلط زندگی کردن زیرا ما در بسیاری از زمینه ها اسراف می کنیم که با عملکردی اقتصادی تر می توانیم آن را صرف خرید کل کنیم.

قالیباف خاطرنشان کرد: هر چند برخی از شهروندان با صرفه جویی نیز امکان خریداری گل را ندارند اما شهرداری مکلف است به این شهروندان به طور رایگان گل اهدا کند اما لازمه این حرکت آن است که این افراد در نزدیک ترین پارک نزدیک منزلشان حضور پیدا کنند و از کلینیک گل و گیاه آنجا گلدان های رایگان دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری در این حوزه باید به سمت مشارکت پذیری برود، گفت: ما می توانیم با مشارکت شهروندان 50 میلیون گل را از دریچه های خانه ها آویزان کنیم. تنها کافی است دو میلیون خانوار هر کدام سه گلدان نگهداری کنند به خصوص در جنوب شهر تهران که فضای سبز و گل وگیاه کمتر وجود دارد.

شهردار تهران با اشاره به اینکه گل و گیاه در روح و روان شهروندان بسیار تاثیرگذار است خاطر نشان کرد: یکی از معیارهای مهم سنجش سلامت در یک شهر میزان فضای سبز و گل و گیاه آن است که این مورد نیاز به گل و گیاه در فضای شهری را به ما تاکید می کند.

قالیباف در پایان گفت: نیاز به گل یک نیاز ضروری است نه یک نیاز تشریفاتی و مدیریت شهری باید توجه ویژه ای به آن داشته باشد.