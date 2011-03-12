ابوالفضل قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون وضعیت ورزشگاه نقش‌جهان اظهار داشت: سازمان تربیت بدنی در روزهای گذشته توجه بسیاری به ورزشگاه‌های تهران به خصوص ورزشگاه آزادی داشته و هزینه‌های بسیاری برای تجهیز این ورزشگاه‌ها صرف کرده است.

وی ادامه داد: اگرچه مخالف هزینه برای ورزشگاه‌های پایتخت نیستم اما سازمان تربیت بدنی باید به شهرستانها و استانها نیز توجه داشته باشد و به ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان به عنوان دومین کلانشهر ایران توجه لازم را داشته باشد زیرا مصداق بارز توجه به ورزش اصفهان تکمیل ورزشگاه نقش‌جهان است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تیم‌های اصفهانی در سالهای گذشته نتایجی بهتر از تیمهای پایتخت کسب کرده‌اند، بیان داشت: با وجود توجه بسیار مسئولان کشور به تیم‌های پایتخت، نتایج این تیمها در سال‌‌های گذشته نسبت به عملکرد سپاهان، ذوب‌آهن و تیم‌های فوتسال اصفهان آنچنان خوب نبوده است.

وی اضافه کرد: با روند کنونی ورزشگاه نقش‌جهان تا چند سال دیگر هم به بهره‌برداری نمی‌رسد زیرا کسانی که در سالهای اخیر و در پایتخت مسئولیت ورزشگاه نقش‌جهان را بر عهده داشته‌اند، توانایی تکمیل آن را نداشتند.

قربانی خاطرنشان کرد: اگر ورزشگاه نقش‌جهان تا سال آینده تکمیل نشود حقایق بسیاری در مورد این ورزشگاه بر زبان می‌آورم.