مسمومیت هزار نفر در اثر استنشاق گاز سمی/ درگیری اوباش با مردم "تعز"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، هزاران یمنی خشمگین در اعتراض به حملات وحشیانه علیه معترضین در میدان التغییر صنعا تلاش می کنند خود را به جمع تحصن کنندگان در این منطقه برسانند.

نیروهای امنیتی و اوباش طرفدار رئیس جمهور یمن برای متفرق کردن معترضین علاوه بر باتوم و تیراندازی از گاز سمی نیز استفاده کرده اند.

گفته می شود بیش از هزار نفر بر اثر استنشاق این گازها دچار خفگی شده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که تظاهرات شهر تعز" هم اکنون به درگیری کشیده شده است به طوری که نیروهای امنیتی در حالی که لباس شخصی بر تن دارند به سوی تظاهرات کنندگان حمله ور شده اند.

در این حملات به سوی مردم تیراندازی می شود که بر اثر آن تاکنون 3 نفر زخمی شده اند. معترضین در این شهر یک دستگاه خودروی نیروهای نظامی یمن را به آتش کشیدند.

خاطرنشان می شود اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهور یمن و وعده های دروغین وی خشم مردم این کشور را بیش از پیش برانگیخت به طوری که شهروندان معترض یمنی روز گذشته را جمعه خشم اعلام کرده و تظاهرات گسترده ای علیه علی عبدالله صالح برپا کردند.