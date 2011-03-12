الگو قرار دادن شهدا نیازمند تفسیر درست ایثارگری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جلال رحیمی صبح شنبه در نشست مجلس ایثارگران استان کردستان افزود: مجلس ایثار گری با تمام توان تلاش می کند که به معنای واقعی به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پرداخته و با نگاه به همه ایثارگری ها، منش، گرایش و تفکر الگوی حسنه ایثارگران را به عنوان مشق آسمانی تدوین کند.

وی مجلس ایثار گری را نیاز واقعی جامعه خواند و حضور مجموعه‌هایی همچون مجلس ایثارگران را برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ضروری دانست و افزود: خوشبختانه با توجه به نظر مساعد مسئولان نظام مجلس ایثارگری در کشور تقویت شده است.

رحیمی اظهار داشت: وقتی که جلوه ایثار، ایثارگر و انتظارات او برای مردم و جامعه تفسیر شود شاهد آثار برجسته آن در جامعه خواهیم بود و ارزش ها و راه های گم شده مشخص و راه هایی که به غلط درست پنداشته می شدند معلوم و روشن می می شود و بهتر می توان آن قلم و علمی که از دست شهدا افتاده است را به عنوان الگوی زنده بلند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دشمن به دنبال تفرقه افکنی بین کشور های اسلامی و مسلمانان است، خاطرنشان کرد: در این شرایط کشورهای اسلامی باید با حفظ وحدت و یکپارچگی اسلامی توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

رئیس مجلس ایثارگران کشور به جنگ نرم اشاره کرد و افزود: جنگ نرم که دشمن پیشه کرده از جنگ نظامی سخت تر است، در جنگ نظامی هر ترکشی که به جوانی می خورد از خون او جوانان خوبی پرورش می یافتند اما در جنگ نرم هر ترکشی که به جوانان می خورد آنها را مستاصل می کند و بر روی خانواده ها نیز این تاثیر منفی را دارد.

وی کردستان را نمونه و الگویی از اتحاد و یکپارچگی اسلامی در سطح کشور و منطقه دانست و ادامه داد: در استان کردستان جمعی از امت اسلامی با اقوام و مذاهب مختلف در کنار هم زندگی می کنند و این الگویی برای تمام ملت هاست که به همه اقوام در کنار هم با صفا و صمیمیت زندگی کنند و پرچم اسلام را به اهتزاز در آورد.

وی بیان داشت: ایران اسلامی با تقدیم 22 هزار شهید، 480 هزار جانباز و 48 هزار آزاده با ایستادگی و از خود گذشتگی راه سعادت، عزت، افتخار و سعادت را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

رئیس مجلس ایثارگران کشور با اشاره به اهمیت مجلس ایثارگران گفت: این مجلس با حضور موثر خود مجلسی قوی برای خدمت به ایثارگران را شکل داده که بسیاری از مسائل جامعه ایثارگری توسط تشکل های ایثارگری مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

وی طول دوره مجلس ایثارگری را چهار سال عنوان کرد و یادآور شد: طول دوره این مجلس که از سال 87 آغاز شده به مدت دو سال است که انتظار می رود انتخابات دومین مجلس ایثارگران در سال آینده برگزار شود.