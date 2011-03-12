جزئیات دورکاری کارکنان وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان کفایی مهر صبح امروز شنبه در نخستین همایش تحول اداری و بهره وری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه در دانشگاه الزهرا گفت: در سال 90 دولت به طور جدی با دستگاه‌های ذیربط برای عملیاتی کردن دورکاری درگیر می‌شود.

وی افزود: پیش از دورکار شدن می‌بایست به مزیت‌های آن برای کارکنان توجه کرد و دید این امر چه تاثیری می‌تواند حتی در ترافیک شهر داشته باشد.

مدیر دستگاه تحول اداری و بهره وری وزارت علوم گفت: 75 مجموعه مراکز تابعه کارگروه دورکاری را تشکیل دادند که در این زمینه باید نسبت به شناخت فرایندها اهمیت بیشتری قائل شد.

وی در ارتباط با مزایای دورکاری برای کارمندان گفت: کاهش هزینه‌ها، مشکلات کنترل حضور و غیاب، توجه به نتیجه کار و نه ساعت حضور کارمند از مهمترین مزایای دورکاری به شمار می‌آید.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه‌های اداری و مالی دانشگاه‌ها می‌بایست در دورکاری‌ها با یکدیگر هماهنگ‌ باشند به معایب دورکاری نیز اشاره کرد و افزود: ایجاد سرمایه گذاری برای در اختیار گذاشتن امکانات در منزل سبب شد ما در وزرات علوم با دورکاری برخی از کارکنان به علت در اختیار نداشتن سخت افزارهای شخصی در منزل مخالفت کنیم.

کفایی مهر گفت: کاهش ارتباطات شغلی و نیاز به امنیت اطلاعات و مقابله با تهدیدات شبکه‌ای از دیگر معایب دورکاری به شمار می‌آید.

مدیر دستگاه تحول اداری و بهره وری وزارت علوم خاطرنشان کرد: کارمند دورکار باید 60 درصد نمره دورکاری را بگیرد در غیر این صورت دورکار محسوب نمی‌شود.