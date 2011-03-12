پیام تسلیت انجمن نقد ادبی ایران به مناسبت درگذشت ایرج افشار

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این پیام بدین شرح است: "سلام و تسلیت روشنایی مشرق /سلام و تسلیت ابرها و دریاها/

سلام و تسلیت / اما نه /تهنیت آری / تو پاکبازترین عاشقی / درین آفاق / چه جای آن که / درین راه / تسلیت شنوی /قماربازی عاشق /که باخت هرچه که داشت / و جز هوای قماری دگر .دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (م.سرشک)

انجمن نقد ادبی ایران، درگذشت استاد ایرج افشاریزدی (1304-1389) محقق، ایران‌شناس و کتاب شناس برجسته و منتقد ادبی در عرصه نقد و تصحیح متون فارسی را به جامعه علمی ایران تسلیت می‌گوید."

زنده‌یاد ایرج افشار چهارشنبه هفته گذشته (18 اسفندماه) پس از طی یک دوره بیماری و در اثر نوعی بیماری خونی در سن 85سالگی در بیمارستان جم تهران درگذشت و پیکرش روز گذشته (جمعه 20 اسفند) بر دستان جمع زیادی از اهالی فرهنگ تشییع شد و در بهشت زهرا (س) آرام گرفت.