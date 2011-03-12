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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

پیام تسلیت انجمن نقد ادبی ایران به مناسبت درگذشت ایرج افشار

پیام تسلیت انجمن نقد ادبی ایران به مناسبت درگذشت ایرج افشار

انجمن علمی نقد ادبی ایران به مناسبت درگذشت استاد ایرج افشار پیام تسلیتی صادر کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این پیام بدین شرح است: "سلام و تسلیت روشنایی مشرق /سلام و تسلیت ابرها و دریاها/
سلام و تسلیت / اما نه /تهنیت آری / تو پاکبازترین عاشقی / درین آفاق / چه جای آن که / درین راه / تسلیت شنوی /قماربازی عاشق /که باخت هرچه که داشت / و جز هوای قماری دگر .دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (م.سرشک)

انجمن نقد ادبی ایران، درگذشت استاد ایرج افشاریزدی (1304-1389) محقق، ایران‌شناس و کتاب شناس برجسته و منتقد ادبی در عرصه نقد  و تصحیح متون فارسی را به جامعه علمی ایران تسلیت می‌گوید."

زنده‌یاد ایرج افشار چهارشنبه هفته گذشته (18 اسفندماه) پس از طی یک دوره بیماری و در اثر نوعی بیماری خونی در سن 85سالگی در بیمارستان جم تهران درگذشت و پیکرش روز گذشته (جمعه 20 اسفند) بر دستان جمع زیادی از اهالی فرهنگ تشییع شد و در بهشت زهرا (س) آرام گرفت.

کد مطلب 1272413

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