محمد جعفر رشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون وضعیت هادی عقیلی پس از روز گذشته‌اش مقابل نفت تهران و مصدومیت این بازیکن اظهار داشت: از دیروز فعالیتهای مقدماتی درمانی عقیلی را انجام داده‌ایم و با سرما درمانی و داروهای ضد التهاب برای برطرف کردن مصدومیتش اقدام کرده‌ایم.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون حضور عقیلی در بازی روز سه‌شنبه سپاهان مقابل الجزیره امارات تصریح کرد: ‌نمی‌توانم بگویم عقیلی به این بازی نمی‌رسد زیرا هنوز ام آر آی این بازیکن گرفته نشده و شدت مصدومیت وی مشخص نیست.

پزشک سپاهان ادامه داد:‌در بازی دیروز به دلیل درد شدید عقیلی این بازیکن را تعویض کردیم زیرا می‌خواستیم مصدومیتش بیشتر نشود اما اگر بتواند در بازی روز سه‌شنبه به میدان برود، به طور قطع اجازه حضور این بازیکن در میدان را خواهیم داد.