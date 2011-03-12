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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

فرماندار کرمان:

کرمان سال جدید را بدون گدا شروع می کند

کرمان سال جدید را بدون گدا شروع می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: بهنام سعیدی با تاکید بر لزوم جمع آوری متکدیان از سطح شهر گفت: در ایام نوروز هیچ متکدی در کرمان وجود نخواهد داشت.

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از اجرای طرح جمع آوری متکدیان در سطح شهر کرمان خبر داد.

وی افزود: پس از گذشت 40 روز از اجرای این طرح شاهد ادامه روند مطلوب طرح و جمع آوری متکدیان از سطح شهر هستیم.

وی با اشاره به اینکه متکدیان چهره شهر را مخدوش می کنند گفت: از اوایل بهمن ماه گذشته این طرح آغاز شد و تاکنون با موفقیت ادامه داشته است از سوی دیگر همکاری مردم و عدم کمک مالی به متکدیان در سطح شهر برای انجام این امر الزامی است.

فرماندار کرمان ادامه داد: 791 نفر متکدی از آغاز نیمه دوم سال جاری تاکنون جمع آوری شده اند که 538 نفر از آنها مرد بوده اند.

سعیدی افزود: تنها طی طرح 40 روز اخیر 460 نفر شناسایی و جمع آوری شده و درنهایت نیز تحویل دستگاههای مربوط شده اند.

وی ادامه داد: این افراد علاوه بر مخدوش کردن چهره شهر مشکلاتی از جمله افزایش آسیب های اجتماعی و سرقت های خیابانی و توزیع مواد مخدر را به همراه دارد.

کد مطلب 1272415

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