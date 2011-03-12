به گزارش خبرنگار مهر، کدخدایی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از مذاکرات شورای نگهبان با وزارت کشور برای نحوه برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: اقدامات لازم از سوی وزارت کشور و همچنین شورای نگهبان صور گرفته و تمهیدات لازم اندیشیده شده ولی به محض قطعی شدن نتایج مذاکرات رسما اعلام خواهد شد.

کدخدایی 3 ماهه نخست اول سال 1390 را اعلام زمان ثبت نام و تاریخ انتخابات ذکر کرد و گفت: وزارت کشور طی یکی دو ماه آینده نسبت به اعلام زمان قطعی انتخابات اظهار نظر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آیا لازم است برای تصویب یک دوازدهم بودجه سال آینده لایحه ای جداگانه از سوی دولت به مجلس ارائه شود گفت: در این رابطه خود مجلس صاحب نظر بوده و آنها بر اساس آیین نامه داخلی و اقتضائات لازم در این رابطه تصمیم خواهند گرفت.