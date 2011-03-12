"تاریخ آغازین فراماسونری در ایران" به پایان کار خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، آریا بخشایش درباره این مجموعه گفت: مجموعه 5 جلدی "تاریخ آغازین فراماسونری در ایران" شامل مجموعه اسناد "لژ بیداری در ایران" است که در اوایل انقلاب از منزل ذکاالملک فروغی به حوزه هنری رسید که بعد تصمیم گرفته شد این اسناد در 5 جلد منتشر شود.

این نویسنده و پژوهشگر درباره اسنادی که در جلد پنجم آمده گفت: در این جلد اعضای "لژ بیداری در ایران" را با ویژگیهای مختلف طبقه بندی کرده‌ام. اینکه این اعضا دارای چه ویژگیهایی بوده‌اند؟هر کدام خاستگاه‌شان کجا بوده؟ در کجا تحصیل کرده‌اند؟ شغل پدرشان و شغل خودشان چه بوده است؟ و غیره، همه را به صورت جدول آورده‌ام.

آریا بخشایش اضافه کرد:علاوه بر این در جلد پنجم مجموعه، اسناد 9 نفر دیگر از کسانی که برای عضویت به لژ "بیداری ایران" معرفی شده بودند آمده است. همچنین پایان کار این جنبش در ایران طبق سندی که از همین مجموعه اسناد به‌دست آمده به چاپ رسیده است.

جلد اول و دوم این مجموعه توسط حمیدرضا شاه آبادی و از جلد سوم به بعد زیر نظر یحیی آریا بخشایش در دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری تدوین شده است.

جلد پنجم "تاریخ آغازین فراماسونری در ایران" در 600 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 13900 تومان منتشر شده است.



