نمایندگان ایران با پیروزی آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با حضور 1264 تکواندوکار در قالب 178 تیم از 41 کشور جهان از صبح امروز شنبه در شهر هامبورگ آلمان آغاز شد. در روز نخست این مسابقات هشت نماینده ایران در دو بخش بانوان و آقایان به مصاف رقبای خود رفتند که با برتری به دور دوم راه پیدا کردند. در وزن هفتم مردان جلال خدامی در نخستین مبارزه خود حریفی از لهستان را مغلوب کرد. بهنام بیات در وزن پنجم نماینده مجارستان را شکست داد.

در ادامه این رقابت ها و در وزن چهارم‌ فرشاد فروغی کیا، در وزن پنجم علیرضا نصر آزادانی، در وزن ششم فرزاد عبداللهی و در وزن هشتم حمیدرضا بیات و کوروش رجلی تا ساعاتی دیگر به روی شیاپ چانگ می روند.

در بخش بانوان هم در وزن اول فاطمه نعمتی، سارا خوش جمال فکری و دینا پوریونس، در وزن پنجم راحله آسمانی و در وزن ششم پریسا فرشیدی به مبارزه با حریفان می پردازند.