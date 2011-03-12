بازنگری در قانون شهرداری ها برای خدمت رسانی به شهروندان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور صبح شنبه در جلسه اتاق فکر شهرداری های خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز پس از گذشت 32 سال از انقلاب اسلامی ترکیب جمعیتی در کشور و استان تغییر نموده و بیش از 70 درصد جمعیت کشور را شهرنشینان تشکیل می دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از قوانین تدوین شده در شهرداری ها مربوط به قبل از پیروزی انقلاب بوده و مطابق با شرایط آن زمان تدوین شده، لزوم بازنگری اساسی در این قوانین احساس می شود.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه تشکیل شوراهای اسلامی افزایش ارتباط بین مردم و شهرداری ها را به دنبال داشته ، عنوان کرد: باید سهم دولت و مردم در مدیریت شهری احصا و برای برون سپاری خدمات قابل واگذاری در بخش مدیریت شهری به بخش خصوصی برنامه ریزی شود.

حسین پور همچنین با اشاره به ایجاد مشکلاتی برای شهرداری ها همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: بیش از 85 درصد شهرداری های استان را شهرداری های کوچک تشکیل می دهند و تقاضا داریم که وزارت کشور برای رفع این مشکلات شهرداری ها را یاری کند.

عبدالعزیر درویش، معاون سرپرست امور حقوقی وزارت کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: بازنگری اساسی در قوانین شهرداری ها یک ضرورت است که وزارت کشور نیز با تشکیل چند کارگروه در حال بررسی این مشکلات و برنامه ریزی برای تدوین قانون جامع و تصویب آن است.

وی با اشاره به تدوین و نهایی شدن آیین نامه وصول عوارض توسط شهرداری ها افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث بروز مشکلاتی در روند کاری شهرداری ها شده است که با مذاکرات صورت گرفته قرار شد یک تفاهم نامه کلی بین وزارت کشور و وزارت دارایی در این زمینه امضا شود تا مبنای عملکرد شهرداری های سراسر کشور قرار گیرد.

درویش همچنین از تشکیل کارگروهی جهت بررسی بودجه سال 90 و استفاده از ظرفیت های آن برای افزایش درآمد و خدمات شهرداری ها خبر داد.

رشید صحابی، مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: 30 مورد از خدمات شهرداری ها در خراسان رضوی به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: باید ساختار شهرداری ها در جهت افزایش درآمد شهرداری و کاهش نرخ خدمات برای شهروندان اصلاح شود.

در این جلسه مدیران کل دفاتر شهری و شوراهای استانداری های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی نیز حضور داشتند.

