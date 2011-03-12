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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

حاشیه نشینی در شهرهای گلستان روبه رشد است

حاشیه نشینی در شهرهای گلستان روبه رشد است

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیر مقاوم و غیر استاندارد در شهرهای استان رو به رشد است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا چراغعلی پیش از ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی با دستگاههای دولتی استان، به برخی از مشکلات موجود در امر ساخت و ساز از جمله حاشیه نشینی در شهرها و بعضی از ساخت و سازهای غیرمقاوم و غیر استاندار اشاره کرد.

وی نوان کرد: این مشکلات ناهنجاری های اجتماعی را سبب شده و باعث آسیب رساندن به هویت، تاریخ و فرهنگ ما می شود.

مشهدی مدیرکل بازرسی استانداری گلستان گفت: سازمان بازرسی دستگاه نظارتی است که به نوعی با همکاران و سازمان نظام مهندسی از بعد نظارتی همکار است.
 
وی افزود: نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی مهم است و ما در حوزه وظایفی که داریم مسایل و مشکلات را خیلی عمیق تر و وسیعتر رصد می کنیم.
 
وی اظهار داشت: اعتقاد ما براین است که قوانین و مقرارات مرتبط با حوزه نظارت ظرفیت های خوبی را ایجاد کرده است.
 
عامری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان نیز اهداف و لزوم وجود این سازمان و اهمیت توجه بیشتر به بخش های ساخت و ساز را در قالب ارائه گزارش عملکرد سازمان برای حضارتشریح کرد.
کد مطلب 1272425

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