جراح برزیلی جزئیات عمل زیبایی قذافی را افشا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "یاسر ریبرو" جراح برزیلی که هم اکنون 70 ساله شده، 16 سال پیش به طرابلس (پایتخت لیبی) دعوت شد تا روی چهره معمر قذافی عمل زیبایی انجام دهد.

وی که سابقه عمل جراحی زیبایی برای "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر ایتالیا را نیز در کارنامه دارد اخیرا در گفتگو با مجله برزیلی"ایبوکا"جزئیاتی ازعمل زیبایی قذافی را افشا کرد. وی دراین باره اظهارداشت: قذافی با این شرط راضی به عمل زیبایی شد که پس از عمل آثار آن بر چهره اش نمایان نباشد.

ریبرو تاکید کرد: ماموریت من این بود که در آن سال (1995) چهره قذافی را خالی از هرگونه چین و چروکی کنم. البته خود قذافی به من گفت که سالهاست بر لیبی حکومت می کند و نمی خواهد در دیدگاه جوانان کشورش فردی مسن و پیر دانسته شود.

این جراح برزیلی که پس از 16 سال لب سخن گشوده، تاکید کرد: فکر می کنم اطلاع از این مسئله بتواند به فهم زوایای پنهان شخصیت قذافی که اطلاعاتی زیادی از وی در دسترس نیست کمک کند.

وی افزود: در آن ملاقات قذافی مودب و باهوش نشان می داد و البته در برخی مواقع درونگرایی و خجالتی بودنش کاملا مشخص بود. من در آن عمل زیبایی مقداری چربی از شکم قذافی خارج کرده و آن را به گونه هایش تزریق کردم. همچنین ظاهر پلکهای قذافی را تغییر داده و زخم روی قسمت راست پیشانی او را از بین بردم.

این جراح برزیلی که در سال 1995 در جریان برگزاری یک کنفرانس در پایتخت لیبی حضور داشته است، اظهار داشت: در پایان کنفرانس وزیر بهداشت لیبی به من گفت که می خواهم تو را با کسی که برایم عزیز است آشنا کنم که در نهایت فهمیدم این شخص رهبر لیبی است.

وی تاکید کرد: من نمی خواستم از قذافی دستمزدی دریافت کنم اما وی نامه ای پر از دلار و فرانک به من تقدیم کرد.