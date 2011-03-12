به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ظهر امروز در حاشیه مراسم معرفی حامی مالی تیم های ملی فوتسال و فوتبال ساحلی کشورمان با بیان این مطلب افزود: تیم فوتبال امید ایران تا ماه ژوئن 2011 مسابقه ای پیش رو ندارد به همین خاطر می توانیم با فراغ بال کار انتخاب سرمربی برای این تیم را دنبال کنیم.

وی در ادامه افزود: مردم قطعا بعد از تعطیلات نوروز اخبار خوبی را خواهند شنید و تا آن زمان با یکی از گزینه های هدایت تیم ملی به توافق نهایی خواهیم رسید.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه او سرمربی تیم ملی را انتخاب نمی کند، افزود: من تنها از سوی فدراسیون فوتبال کار رایزنی و گفتگو با گزینه های هدایت تیم ملی را برعهده دارم. در حال حاضر سه گزینه خارجی مد نظر ما هستند که همان طور که گفتم تا پس از عید با یکی از آنها قرارداد خواهیم بست.

ترابیان افزود: با هر کدام از این مربیان که به توافق برسیم در فوتبال ایران کاری آکادمیک را آغاز خواهد کرد و علاوه بر تیم ملی بزرگسالان فعالیت تیم های فوتبال امید، جوانان و نوجوانان فوتبال کشورمان را نیز زیر نظر خواهد گرفت.

وی از بیان نام گزینه های هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان خودداری کرد و افزود: درست نیست تا پیش از عقد قرارداد نامی از این مربیان به میان بیاید قطعا پس از عقد قرارداد طی نشستی خبری گزینه اصلی هدایت تیم ملی معرفی خواهد شد.

خبرنگاری از ترابیان پرسید خسته نشدید از اینکه این همه با مربیان مذاکره کردید و با گزینه خاصی به توافق نرسیدید؟ سرپرست کمیته روابط بین المللی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش گفت: من به هیچ عنوان خسته نیستم خیلی هم سر حالم. در اینکه مثلا با گزینه ای مانند کرش به توافق نرسیدیم و او به ایران نیامد هیچ بحثی نیست ما شرایطی داریم که گزینه هدایت تیم ملی فوتبال باید آنها را برآورده کند ما به دنبال این نیستیم که قرارداد یک طرفه امضا کنیم . قراردادی را مد نظر داریم که نظرات ما در آن محقق شده و به گونه ای باشد که بتوانیم سالها از آن استفاده کنیم.

"مذاکرات با گزینه های هدایت تیم ملی را به گونه ای پیش می بریم که بهترین گزینه مسئولیت این تیم را برعهده بگیرد"

وی با بیان این جمله افزود: صحیح نیست در مقطع زمانی فعلی نامی از شخص، ملیت و یا حتی قاره گزینه هدایت تیم ملی ببرم. اجازه دهید مذاکرات روند قانونی و رسمی خود را طی کند پس از آن شخص مورد نظر را به صورت رسمی به رسانه ها معرفی خواهیم کرد.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در خصوص به اتمام رسیدن قراردادحسین شمس با تیم ملی فوتسال کشورمان گفت: قرارداد آقای شمس 6 ماهه نیست و خیلی کمتر از این تاریخ است آقای شمس در حال حاضر سرمربی تیم ملی فوتسال ایران است و ما شخص خاصی را به عنوان جانشین ایشان مطرح نکرده ایم.

وی ادامه داد: قرارداد آقای شمس آماده امضا بود اما ایشان خواهان تغییر در مفاد قرارداد شدند به همین خاطر کار امضای قرارداد قدری به درازا انجامید و در آن وقفه افتاد.

ترابیان تاکید کرد: قطعا اگر آقای شمس با مسئولان فدراسیون فوتسال و آقای کفاشیان به توافق برسند قرارداد تازه بین آنها منعقد خواهد شد من منتظرم تا این امر صورت بگیرد. قطعا اگر توافق حاصل نشد مسئولان فدراسیون از من می خواهند که گزینه ای دیگر را برای هدایت تیم ملی فوتسال به آنها معرفی کنم که در آن زمان به خواسته آنها عمل خواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه اوضاع تیم ملی فوتسال ایران نابسامان نیست، گفت: تیم ملی فوتسال تا اردیبهشت ماه برنامه خاصی پیش رو ندارد قطعا تا آن تاریخ و بازی دوستانه با رومانی تکلیف قرارداد آقای شمس مشخص خواهد شد اگر این قرارداد تمدید شود که ما با هدایت ایشان در بازی دوستانه با رومانی به میدان می رویم در غیر این صورت تیم ملی با همین کادر فعلی مهیای دیدار با حریف اروپایی خود خواهد شد.