کاهش 73 درصدی ترک تشریفات مناقصه ها در آب منطقه ای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان هاشمی پیش از ظهر شنبه در ششمین همایش مسئولان دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات حوزه گروه اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرگانی استان با تأکید بر اهمیت ارائه گزارش شفاف سازی به ذی نفعان خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در این شرکت، فرایندها، رویه ها و روشهای موجود همواره مورد بازنگری قرار می گیرد.

هاشمی انجام مناقصات به روش عمومی و پرهیز از روشهایی همچون مناقصه محدود یا واگذاری به روش ترک تشریفات مناقصه را یکی از راهکارهای اصولی افزایش ضریب سلامت ارزیابی کرد.

وی اظهار داشت: این اصول از اصول بدیهی سازمان های نظارتی و بازرسی بوده و آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز در این راستا اقدامات شایسته ای انجام داده به طوری که ظرف یک سال 73 درصد ترک تشریفات نسبت به دو سال قبل کاهش داشته است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان در بخش دیگری از اظهاراتش رعایت صرفه و صلاح شرکت و اطمینان از عدم نشر اطلاعات مناقصه بین مناقصه گران را از جمله اقداماتی برشمرد که به منظور حساسیت و دقت در کنترل نتایج حاصل از مناقصات و بررسی پیشنهادها حایز اهمیت است.

به گفته وی تهیه چک لیست های ایمنی، زیست محیطی و ارزشیابی خدمات پیمانکاران و مشاوران در کارگاه ها و ایجاد ساختاری نظام مند و تهیه گزارش های عملکرد ماهانه و کنترل عملکرد طرح ها با هدف ارتقای سلامت اداری در این شرکت انجام می شود.