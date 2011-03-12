4 دستگاه تردد شمار در راههای اصلی خراسان شمالی نصب شد

حمید رضا شهرکی ثانوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: امسال برای نصب و راه اندازی سه دستگاه دیگر نیز قرارداد منعقد شده است که پیش بینی می شود 400 میلیون ریال هزینه در بر داشته باشد.

وی تصریح کرد: نصب 9 دستگاه دوربین نظارت تصویری نیز برای راههای این استان مطالعه شده است و اگر شرکت مخابرات برای استفاده از آنتن های BTS اعلام همکاری کند، تعداد این دوربین ها افزایش خواهد یافت.



این مسئول با بیان این که فعالیت ستاد نوروزی این اداره کل هر سال از 25 اسفند، آغاز می شود و تا 15 فروردین سال آینده ادامه دارد گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، تمام انجمن های صنفی بخش حمل و نقل عمومی باید در این مدت ناوگان کشیک داشته باشند تا در صورت بروز نقص فنی در یکی از دستگاههای این ناوگان، خودروی دیگری جایگزین شود و برای جایگزینی ناوگان استانهای دیگر در مقصد با متقبل شدن هزینه ها انجام شود.



شهرکی ثانوی برنامه ریزی برای نظارت بر فعالیت ناوگان از سوی تشکلهای صنفی و اداره کل حمل و نقل و پایانه ها را از جمله نظارتهای برنامه ریزی شده برشمرد.



وی تصریح کرد: به منظور سهولت سفر برای مسافران، نظارت بر توقف ناوگان، نظارتهای قبل از سفر، هماهنگی با دستگاههای مرتبط و تأمین سوخت مورد نیاز در جایگاههای سوخت انجام می شود.



شهرکی ثانوی اظهار داشت: به دلیل افزایش میزان تردد ناوگان حمل و نقل عمومی در ایام نوروز، باید افزایش ایمنی تردد مورد توجه قرار گیرد.



وی همچنین عنوان کرد: جا به جایی مسافر در خراسان شمالی با ناوگان حمل و نقل عمومی با هدفمند سازی یارانه ها در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه 33.3 درصد افزایش داشت، به نحوی که این آمار از 292 هزار و 739 نفر به 390 هزار و 254 مسافر افزایش یافته است.



شهرکی ثانوی افزود: در عین حال در 11 ماه امسال سه میلیون و 291 هزار و 665 مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی در استان جا به جا شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که سه میلیون و 386 هزار و 931 مسافر جا به جا شدند 2.8 درصد کاهش داشته است.



وی اضافه کرد: در مدت یاد شده همچنین سه میلیون و 168 هزار و 215 تن حمل بار انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22.5 درصد افزایش داشته است.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی با بیان این که با هدفمند شدن یارانه ها تعداد متقاضیان خرید ناوگان افزایش یافته است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 58 درخواست خرید خودرو برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده اند.



شهرکی ثانوی اضافه کرد: مرکز مجاز معاینه فنی خودروهای سنگین در خراسان شمالی نیز قبل از تابستان سال آینده به بهره برداری می رسد.