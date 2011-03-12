فیلم جدید تیکور پیشتاز نامزدی جایزه سینمای آلمان شد

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی نامزدهای جایزه سالانه سینمای آلمان معرفی شدند و فیلم "سه" با نامزدی در شش رشته صاحب بیشترین بخت برای موفقیت در این مراسم است. فیلم جدید تیکور که داستان زن و شوهری ساکن برلین را روایت می‌کند درشش رشته از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر نقش اول زن ( سوفی رویس) و موسیقی متن نامزد جایزه شده است.



فیلم "وینسنت می‌خواهد به دریا برود" ساخته رالف هویتنر در پنج رشته نامزد جایزه شده است. این فیلم که داستان نوجوانی مبتلا به یک بیماری صعب العلاج را روایت می‌کند از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال گذشته سینمای آلمان بود. این فیلم در پنج رشته از جمله بهترین فیلم، فیلمنامه و بازیگر نقش اول مرد ( فلوریان دیوید فیتز) نامزد دریافت جایزه سالانه سینمای آلمان شده است.



فیلم " اگه ما نه، پس کی؟" ساخته آندرس ویل هم در پنج رشته از جمله بهترین بازیگر زن و مرد نامزد شده است. درام تاریخی "گوته" اثر فیلیپ اشتولزل در چهار رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول مرد نامزد شده است.



فیلم "آلمانیا" ساخته یاسمین سامدرلی ترک تبار هم نامزد جایزه بهترین فیلم است. فیلم جدید ویم وندرس که مستندی سه بعدی با عنوان "پینا" است در رشته‌های بهترین مستند و بهترین کارگردانی نامزد جایزه لولا شده است. دیگر مستند نامزد جایزه لولا "سمفونی کینشازا" ساخته کلاوس ویشمن و مارتین به یر است.

مراسم اهدای جوایز لولا روز هشتم آوریل (‌19 فروردین) در برلین برگزار می‌شود.