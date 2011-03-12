فروش اقساطی کالا با کارت میزان/ فرش دستباف در جمع کالاهای طرح میزان

به گزارش خبرنگار مهر، صمد سلیمانی امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون 21 گروه کالایی شامل 4800 قلم کالا در طرح میزان عرضه می‌شود که آمار آنها به صورت روزانه از سوی وزارت بازرگانی رصد می شود.

قائم مقام معاونت فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی افزود: لوازم خانگی، پوشاک، شوینده، مواد غذایی، مواد پروتئینی، میوه بسته‌بندی شده، وسائل کودک، موتورسیلکت و دوچرخه، فرش دستباف تنها بخشی از کالاهای عرضه شده به کارمندان دولت در قالب طرح خرید اعتباری کارکنان دولت است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بعد از آموزش و پرورش، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بازرگانی، دادگستری، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امورخارجه، قوه قضائیه کارت صادر شده است.

به گفته سلیمانی، در فاز اول برای 800 هزار نفر از کارکنان وزارت آموزش و پرورش کارت صادر شده است، ضمن اینکه سامانه به گونه ای فعال شده که مردم می توانند با مراجعه به سایت، اطلاعات خود را وارد کرده و آخرین وضعیت صدور کارت اعتباری خود را پیگیری کنند.

وی اظهار داشت: خرید اعتباری یکی از کاربردهای کارت طرح میزان است و این کارت، کاربردهای دیگری دارد که بر این اساس قرار است در سال 90، فروش اقساطی کالا نیز انجام شود.