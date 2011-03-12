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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۸

کشاورزان در حوضه‌های آبریز خراسان رضوی تصمیم ساز می شوند

کشاورزان در حوضه‌های آبریز خراسان رضوی تصمیم ساز می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: کشاورزان با شرکت در مدیریت های مشارکتی در خصوص وضعیت حوضه های آبریز این استان تصمیم گری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین جعفری در گفتگو با خبرنگاران گفت: مدیریت مشارکتی به معنای حضور کشاورزان است که طی سال های گذشته حضور پررنگی در تصمیم گیری های مدیریتی درباره حوضه های آبریز استان نداشته اند.

افزود: با تشکیل هیئت های مذکور این امید وجود دارد که منافع کوتاه مدت کشاورزان با منافع بلند مدت آن ها گره خورده و خود کشاورزان به عنوان بهره برداران منابع آب سطحی و زیرزمینی، حافظان این منابع نیز بشوند.

وی با اشاره به اینکه برخی ناراحتی ها و گلایه های بهره برداران با تشکیل  این هیئت ها قابل بررسی و اصلاح است به خط قرمز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: خط قرمز عملکرد ما قانون توزیع عادلانه آب است و طبق قانون مسئولیت حفظ و نظارت و بهره برداری نیز به وزارت نیرو محول شده است.

جعفری تصریح کرد: هیئت های سه و پنج نفره زیرمجموعه کارگروه آب و کشاورزی متشکل از معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان است. 

کد مطلب 1272436

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