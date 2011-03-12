به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین جعفری در گفتگو با خبرنگاران گفت: مدیریت مشارکتی به معنای حضور کشاورزان است که طی سال های گذشته حضور پررنگی در تصمیم گیری های مدیریتی درباره حوضه های آبریز استان نداشته اند.

افزود: با تشکیل هیئت های مذکور این امید وجود دارد که منافع کوتاه مدت کشاورزان با منافع بلند مدت آن ها گره خورده و خود کشاورزان به عنوان بهره برداران منابع آب سطحی و زیرزمینی، حافظان این منابع نیز بشوند.

وی با اشاره به اینکه برخی ناراحتی ها و گلایه های بهره برداران با تشکیل این هیئت ها قابل بررسی و اصلاح است به خط قرمز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: خط قرمز عملکرد ما قانون توزیع عادلانه آب است و طبق قانون مسئولیت حفظ و نظارت و بهره برداری نیز به وزارت نیرو محول شده است.

جعفری تصریح کرد: هیئت های سه و پنج نفره زیرمجموعه کارگروه آب و کشاورزی متشکل از معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان است.