به گزارش خبرنگار مهر، فریدون معینی در حاشیه مراسم معارفه حامی تیم های ملی فوتسال و فوتبال ساحلی ایران که ظهر امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار شدبا بیان این مطلب افزود: امیدهای فوتبال ایران بازی سخت و دشواری را در بیشکک پشت سرگذاشتند و خوشبختانه توانستند با وجود فشار زیاد تیم میزبان مقاومت کرده و برتری که در بازی رفت بدست آورده بودند را حفط کنند.

وی در ادامه افزود: هومن افاضلی طی روزهایی که مسئولیت تیم امید را برعهده گرفت بسیار تحت فشار بود و انتقادهای زیادی را شنید با این حال به کارش ادام داد.

رئیس کمیته تیم های ملی خاطرنشان کرد: گمان من بر این است که او تحت فشار همین مسائل از سمت خود کناره گیری کرده و باید تلاش کنیم او را مجددا به تیم فوتبال امید بازگردانیم و از توانایی هایش استفاده کنیم.

معینی افاضلی را یک مربی توانا خواند و گفت: افاضلی معلومات خوبی دارد و از توانمندیهای زیادی برخوردار است و باید به گونه ای از این توانایی ها استفاده کنیم. امیدوارم با صحبت هایی که با این مربی خواهیم داشت او را منصرف کنیم و فشار را از روی دوشش برداریم تا همچنان از وجودش در فوتبال ایران استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هومن افاضلی از گزینه های سرمربیگری تیم فوتبال امید ایران به شمار می آید گفت: با توجه به عملکرد تیم امید افاضلی یکی از گزینه های ماست که همچون دیگر مربیان با او نیز مذاکره خواهیم کرد.

معینی اینکه سرمربی آینده تیم ملی بزرگسالان کشورمان در انتخاب سرمربی تیم امید نقش داشته و اعمال نظر کند را به صلاح فوتبال ایران دانست و گفت: اینکه سرمربی تیم بزرگسالان در گزینش مربی برای تیم امید نقش داشته باشد اقدام خوبی است. حتی اگر چنین اتفاقی صورت نپذیرد حتما هماهنگی و هماهنگی بین مربیان این دو تیم وجود خواهد داشت.

وی از عباس ترابیان سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال به عنوان مسئول در گفتگو با رایزنی با مربیان خارجی یاد کرد و گفت: پس از آنکه آقای ترابیان با گزینه های هدایت تیم ملی به توافق برسد و مذاکرات نهایی شود گزینه های مورد نظر را در کمیته فنی و کمیته تیم های ملی مطرح می کنیم و پس از آنکه شرایط مربی که آن هم از سوی کمیته فنی تعیین می شود مورد تایید قرار گرفت با آن مربی قرارداد امضا خواهیم کرد.

معینی ادامه داد: در شرایط فعلی ما هم مثل شما منتظریم تا گزینه نهایی مشخص شود و فدراسیون با شخص مورد تایید کمیته فنی قرارداد همکاری امضا کند.

وی سیاست کلی فدراسیون را انتخاب بهترین گزینه برای هدایت تیم‌های ملی فوتبال ایران برشمرد و گفت: در این راه چشم به حمایت و کمک رسانه‌ها داریم که می‌توانند با راهنمایی های خود ما را در انتخاب بهترین گزینه یاری رسانند.

وی در خاتمه تصریح کرد: یکی از مشکلات ما این است که وقتی گزینه ای برای هدایت تیم های ملی مطرح می شود همه اینطور فکر می کنند که آن گزینه نهایی و انتخاب شده است در حالی که اینچنین نیست و انتخاب گزینه هدایت تیم ملی تازه بخشی از کار است که احتمال دارد در ضمن مذاکرات توافقی حاصل نشود. همچون مذاکرات و رایزنی های ما با برخی مربیان ایران برای تیم امید که تا به امروز با هیچکدام جدی و نهایی نشده است.