استعفای مکتوبی از افاضلی ندیدم/ انتخاب سرمربی امید تا چند روز آینده

علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار بی اطلاعی از کناره گیری هومن افاضلی از سرمربیگری تیم امید اظهار داشت: بنده در جریان این استعفا نیستم و تاکنون نامه ای بصورت رسمی در این زمینه به دستم نرسیده است.

کفاشیان با تاکید بر اینکه بعید می دانم چنین خبری صحت داشته باشد اظهار داشت: آقای افاضلی در ماموریتی که برای صعود تیم از مرحله اول مسابقات مقدماتی المپیک برعهده گرفتند موفق بودند و ما از کار ایشان راضی هستیم و تصور نمی کنم دلیلی برای نارضایتی وجود داشته باشد.

وی در عین حال یادآور شد: البته از ابتدا با نظر کمیته فنی آقای افاضلی به عنوان سرمربی موقت و برای دیدار با قرقیزستان به عنوان سرمربی تیم انتخاب شدند تا فدراسیون با فرصت زمانی بیشتری کار انتخاب سرمربی تیم امید را دنبال کند که خوشبختانه تیم امید از مرحله اول به سلامت عبور کرد و برای مرحله دوم با سرمربی اصلی در مسابقات مقدماتی شرکت خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: انتخاب سرمربی تیم امید در اولویت اصلی فدراسیون قرار دارد و احتمالا ظرف روزهای آینده و پس از نشست با اعضای کمیته فنی گزینه اصلی را معرفی خواهیم کرد تا هرچه زودتر برنامه های آماده سازی تیم امید وارد فاز اجرایی شود.