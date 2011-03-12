43 معترض در باکو بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، این دستگیری ها در پی تظاهرات جوانان جمهوری آذربایجان در باکو صورت گرفت که طی آن معترضان خواستار آزادی روزنامه نگاران بازداشت شده در این کشور شدند.

تعدادی از جوانان معترض در باکو با انتشار مطالبی در فیس بوک روز جمعه را "روز بزرگ مردمی" نام نهاند و با شرکت در تظاهراتی به سیاست های دولت الهام علی اف رئس جمهوری این کشور اعتراض کرند

وزارت کشور این جمهوری با صدور بیانیه ای تعداد افراد بازداشت شده در اعتراضات روز جمعه را 43 نفر اعلام، اما درعین حال ادعا کرده است که این افراد پس از بازجویی آزاد شده اند.

وزارت کشور آذربایجان معترضان را به برهم زدن نظم عمومی و بی اعتنایی به پلیس متهم کرده است.

خبرنگار رویترز گزارش داده که روز جمعه نیروهای پلیس و ماموران لباس شخصی در نزدیک دانشگاه مرکزی باکو جوانان را یکی یکی متوقف و آنها را سوار بر یک اتوبوس کرده و به مکانی نامعلوم می برده اند.

یکی از رهبران معترضین که از افشای نامش خودداری کرده در گفتگو با این خبرگزاری گفته است که برخی از فعالان در تظاهرات روز جمعه با پوشیدن تی شرت های قرمز شعارهای ضد دولتی می داده اند.

یکی از معترضان از برنامه جوانان این کشور برای برقراری اعتراضات در آینده نیز خبر داده است. حزب مخالف مساوات نیز اعلام کرده که درخواست آنها برای تظاهرات امروز در باکو، مورد تائید وزارت کشور قرار نگرفته اما آنها بر آن هستند تا آن را برگزار نمایند.

اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای خشونت علیه تظاهرات کنندگان را محکوم کرده، تظاهراتی که به طور مسالمت آمیز برای بیان دیدگاهها بوده است.