مرگ 2600 معتاد در 10 ماه گذشته/ تهران و فارس در صدر

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس این آمار استانهای تهران و فارس در صدر قرار داشتند.

به گفته وی، با توجه به ساماندهی مناسب کارتن خوابها و بی خانمانها، خوشبختانه امسال در سرمای شدید، سرمازدگی و یخ زدگی این افراد به حداقل رسید.

این آسیب شناس به ناخالصیهای موجود در مواد مخدر اعم از سنتی و صنعتی اشاره و تاکید کرد: مخلوط کردن انواع مواد مخدر از مدفوع انسان تا خون حیوانات در تریاک و انواع قرص های روان گردان درهروئین، همچنین استفاده از اسیدهایی مانند لوله بازکن ها در تولید شیشه و تریاک باعث مرگ بیشتر معتادان شده است.

ابهری گفت: عفونتهای ناشی از تزریق از یکسو و اقلام تقلبی از سوی دیگر و بیماریهای ریوی و گوارشی و خونی و همچنین ابتلا به ویروس HIV مثبت دلایل اصلی مرگ این معتادان بوده است.

این متخصص علوم رفتاری افزود: از آنجا که بسیاری از این افراد دارای فرزند و همسر بوده مرگ آنها باعث بروز لطمات عاطفی در والدین و خانواده آنها می شود.

به گفته وی، اطلاع رسانی در مورد خطرات اعتیاد و ایجاد امکانات ارزان می تواند علاوه برجلوگیری از مرگ تعداد بیشتری از معتادان، باعث ساماندهی بازار آشفته ترک اعتیاد شود.