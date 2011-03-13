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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مرگ 2600 معتاد در 10 ماه گذشته/ تهران و فارس در صدر

مرگ 2600 معتاد در 10 ماه گذشته/ تهران و فارس در صدر

یک آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری گفت: براساس آمار منتشره از سوی پزشکی قانونی کشور در 10 ماه امسال دو هزار و 633 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که از این تعداد 129 نفر زن هستند.

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس این آمار استانهای تهران و فارس در صدر قرار داشتند.

به گفته وی، با توجه به ساماندهی مناسب کارتن خوابها و بی خانمانها، خوشبختانه امسال در سرمای شدید، سرمازدگی و یخ زدگی این افراد به حداقل رسید.

این آسیب شناس به ناخالصیهای موجود در مواد مخدر اعم از سنتی و صنعتی اشاره و تاکید کرد: مخلوط کردن انواع مواد مخدر از مدفوع انسان تا خون حیوانات در تریاک و انواع قرص های روان گردان درهروئین، همچنین استفاده از اسیدهایی مانند لوله بازکن ها در تولید شیشه و تریاک باعث مرگ بیشتر معتادان شده است.

ابهری گفت: عفونتهای ناشی از تزریق از یکسو و اقلام تقلبی از سوی دیگر و بیماریهای ریوی و گوارشی و خونی و همچنین ابتلا به ویروس HIV مثبت دلایل اصلی مرگ این معتادان بوده است.

این متخصص علوم رفتاری افزود: از آنجا که بسیاری از این افراد دارای فرزند و همسر بوده مرگ آنها باعث بروز لطمات عاطفی در والدین و خانواده آنها می شود.

به گفته وی، اطلاع رسانی در مورد خطرات اعتیاد و ایجاد امکانات ارزان می تواند علاوه برجلوگیری از مرگ تعداد بیشتری از معتادان، باعث ساماندهی بازار آشفته ترک اعتیاد شود.

کد مطلب 1272443

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